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В Финляндии впервые произвели еду из воздуха и солнечной энергии

В Финляндии впервые произвели еду из воздуха и солнечной энергии

Автор:
20 апреля 2024 18:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Еда   Финляндия   воздух   колонизация марса   солнечная электроэнергия   солнечная энергия   финны   
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Революция в пищевой промышленности – финны придумали, как делать еду из воздуха, перерабатывая в протеин углекислый газ. Пока только стартап и технологию разработали вроде бы как для колонизации Марса, но это все красивая вывеска и совсем не факт, что через пару лет человечество принудительно не начнут кормить макаронами или майонезом из желтого порошка под названием "солин".

Финские ученые доказали, что для того, чтобы поесть, необязательно пахать землю.

Студия Solar Foods, разработавшая технологию получения белка, производит белок, используя воздух и электроэнергию в качестве основных ресурсов.

Для создания белка по методу Solar Foods требуется углекислый газ, вода и электричество, а также небольшое количество микроэлементов. В специальном баке для биореактора из стали еду можно готовить даже в космосе.

Студия - автор проекта была выбрана для программы бизнес-инкубатора Европейского космического агентства.

Нет ничего примечательного в блюде из свежих равиоли, приготовленных с солеином – то есть из воздуха. На вид и вкус они такие же, как обычные макароны. Но они производятся на первой в Европе фабрике, занимающейся производством продуктов питания для людей из электричества и воздуха. На продовольствие и сельское хозяйство приходится около четверти всех выбросов углекислого газа, вызывающих нагревание планеты. Убедить людей есть меньше мяса и больше растений пока не получается

, - пишет британский The Gardien.

Но выращенные на специальной ферме белки, такие как солеин, могут сделать этот подход более привлекательным. Солеин выпускается в форме желтоватого порошка, состоящего из одноклеточных организмов. Компания надеется, что эти белки будут использоваться в заменителях мяса, сыре и молочных коктейлях, а также в качестве ингредиента, заменяющего яйца, в лапше, макаронах и майонезе.

Solar Foods рассчитывает начать коммерческое производство белка в течение двух лет. На этапе тестирования концепция показала себя жизнеспособной.

Изначально идея производить еду, используя солнечную энергию, возникла из желания добывать продукты более экологичным для окружения способом, не прибегая к вспахиванию земли под сельскохозяйственные нужды.

Источник:

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Метки: Еда   Финляндия   воздух   колонизация марса   солнечная электроэнергия   солнечная энергия   финны   
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6  комментариев
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259
Влад 16 минут назад
Хе.. Помнится,был проект "Биосфера",который предполагал самообеспечение в изолированной системе. Накрылся медным тазиком. Не смотря на то, что в распоряжении были готовые растения и животные,да и вообще все, что есть на Земле,включая насекомых и бактерий..
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1k
Иванов Петров Сидоров 3 минуты назад
Солин из воздуха, а соплин из соплей.
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4k
РАТНИК 4 минуты назад
О , прям как из сериала LEXX, там примерно так же еду делал космический корабль.
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19k
Алекс 9 минут назад
Ну вот и ништяк. Осталось научится делать дома из воздуха, автомобили, самолёты. Типо - голь на выдумки хитра.
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2k
Руслана Тарасова 37 минут назад
Ключевое слово "электроэнергия". Нет ее , значит нет всего "финского достижения". А поскольку Финляндия, с упоением делает сосай-сосай своим хозяевам из США, при этом повизгивая от удовольствия, взять им дешёвую электроэнергию неоткуда. Ибо нельзя одновременно обслуживать заокеанских хозяев и поддерживать нормальные отношения с Россией, которая давала дешёвую энергию. Так, что изобретать они могут, все что угодно, практического толка будет ноль.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1445 постов (1373 в горячем)
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