В Финляндии впервые произвели еду из воздуха и солнечной энергии

Но выращенные на специальной ферме белки, такие как солеин, могут сделать этот подход более привлекательным. Солеин выпускается в форме желтоватого порошка, состоящего из одноклеточных организмов. Компания надеется, что эти белки будут использоваться в заменителях мяса, сыре и молочных коктейлях, а также в качестве ингредиента, заменяющего яйца, в лапше, макаронах и майонезе.

Solar Foods рассчитывает начать коммерческое производство белка в течение двух лет. На этапе тестирования концепция показала себя жизнеспособной.

Изначально идея производить еду, используя солнечную энергию, возникла из желания добывать продукты более экологичным для окружения способом, не прибегая к вспахиванию земли под сельскохозяйственные нужды.