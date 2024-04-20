В Финляндии впервые произвели еду из воздуха и солнечной энергии

Революция в пищевой промышленности – финны придумали, как делать еду из воздуха, перерабатывая в протеин углекислый газ. Пока только стартап и технологию разработали вроде бы как для колонизации Марса, но это все красивая вывеска и совсем не факт, что через пару лет человечество принудительно не начнут кормить макаронами или майонезом из желтого порошка под названием "солин".
Финские ученые доказали, что для того, чтобы поесть, необязательно пахать землю.
Студия Solar Foods, разработавшая технологию получения белка, производит белок, используя воздух и электроэнергию в качестве основных ресурсов.
Для создания белка по методу Solar Foods требуется углекислый газ, вода и электричество, а также небольшое количество микроэлементов. В специальном баке для биореактора из стали еду можно готовить даже в космосе.
Студия - автор проекта была выбрана для программы бизнес-инкубатора Европейского космического агентства.
Нет ничего примечательного в блюде из свежих равиоли, приготовленных с солеином – то есть из воздуха. На вид и вкус они такие же, как обычные макароны. Но они производятся на первой в Европе фабрике, занимающейся производством продуктов питания для людей из электричества и воздуха. На продовольствие и сельское хозяйство приходится около четверти всех выбросов углекислого газа, вызывающих нагревание планеты. Убедить людей есть меньше мяса и больше растений пока не получается
, - пишет британский The Gardien.
Но выращенные на специальной ферме белки, такие как солеин, могут сделать этот подход более привлекательным. Солеин выпускается в форме желтоватого порошка, состоящего из одноклеточных организмов. Компания надеется, что эти белки будут использоваться в заменителях мяса, сыре и молочных коктейлях, а также в качестве ингредиента, заменяющего яйца, в лапше, макаронах и майонезе.
Solar Foods рассчитывает начать коммерческое производство белка в течение двух лет. На этапе тестирования концепция показала себя жизнеспособной.
Изначально идея производить еду, используя солнечную энергию, возникла из желания добывать продукты более экологичным для окружения способом, не прибегая к вспахиванию земли под сельскохозяйственные нужды.
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