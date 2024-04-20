Во Владивостоке супруги на "Мерседесе" затерроризировали глухую таксистку, не пропустившую их на дороге

Женщина двигалась по правилам дорожного движения, но торопыги посчитали, что их "Мерс" достоин большего, чем плестись за какой-то простенькой машинкой такси.
Жительница Владивостока, работающая в такси и имеющая ограничения по слуху, сообщила об агрессии со стороны семейной пары.
Неделю назад водитель "Мерседеса" ожидал, что она уступит ему дорогу, но женщина ехала строго по ПДД и продолжила движение прямо. Мужчина за рулём внедорожника вспылил и стал показывать неприличные жесты. Возможно, он еще и что-то там кричал в адрес водителя такси, но та не слышит, а потому утверждать не берётся.
Водитель такси рассказала о ситуации так:
"Сегодня, когда я ехала по дороге, мужчина на Мерседес гос номер С 309 НТ 797 хотел повернуть направо. Он думал что я ему уступлю дорогу но я все сделала правильно, я ехала прямо, но ему это не понравилось Однако он начал выражать негодование и использовал нецензурные слова. Его жесты рукой были агрессивными и неприемлемыми он показывал Д***У, ТРА**ТЬ И ФАК 🖕🏼 Мне показалось, что его поведение было неадекватным".
Надо же такому случиться, но через некоторое время это же самое такси прибыло по вызову и в него села супруга неадеквата на "Мерседесе". Она узнала водителя и стала вести себя неадекватно. Собственно, поведение дамы хорошо иллюстрируется видео с регистратора.
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Водитель такси рассказала об этой ситуации:
Здравствуйте!
Я глухая, работаю таксистом, помните где-то с неделю назад, я выкладывала в телеграмме про Мерседес и ненормального мужика, который показывал разнообразные жесты на его больную тему .
Так вот, на этот раз я приняла заказ по адресу и оказывается это жена того водителя на мерсе. Она писала текстом и говорит зачем я жаловалась в телеграмме ДПС и угрожала мне.
А потом наорала, выглядела как псих, хотя я не слышу о чем она говорила, поэтому я была спокойна .
А потом дальше она вышла и сильно захлопнула дверь и показала мне средний палец и хотела ударить мою машину,но я успела быстро уехала.
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Пассажирка такси рассказывает свою версию событий. Дескать, таксистка неправильно вела себя на дороге, блокировала движение другим автомобилям и посылала нецензурные жесты в адрес других водителей, которые стали действовать в ответ точно так же. (конечно, верим).
«Я села в такси, вела переписку и лишь подъезжая к Луговой, где узкое движение, она резко затормозила, забронировав дорогу автомобилям которые должны были проехать лоб-в-лоб, (Land Cruiser) что не видео, и, заблокировав все двери, так как ссыт, начала… чтобы вы думали, показывать ФАКИ мужчине на джипе не уступая ему место. Так как за нами не было НИ ОДНОЙ МАШИНЫ, а за ним машин 6-7 и они физически никуда не могли сдвинуться».
Теперь по сообщению в СМИ, пассажирка обратилась в полицию и Яндекс-Такси, чтобы там разобрались с поведением водителя, которое, по её мнению, создавало аварийные ситуации на дороге и могло привести к серьёзным последствиям.
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процедуры: принудительная изоляция и стерилизация обоих пациентов, возможно придется усыпить
Следовательно верить таким нельзя.
А по сути - пассажир такси должен сидеть на месте и не указывать водителю как он едет.