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Сообщество Без кота и жизнь не та 2275 постов • 511 подписчиков подписаться
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Почему котики терпеть не могут закрытые двери, требуют открыть их все

Почему котики терпеть не могут закрытые двери, требуют открыть их все

Автор:
20 апреля 2024 09:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дверь   животные   закрытые двери   кот   факты   фото   
1228
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Если вы кошатник со стажем, то двери в вашем доме наверняка закрываются и открываются очень аккуратно, а еще вероятнее – просто всегда открыты и подперты чем-нибудь, чтобы не захлопнулись. Потому что явление под названием "внезапный кот в дверном проеме" для вас обыденно.

Почему же коты негодуют при виде запертых дверей?

Потому что непорядок!

"Я свободный кошак, хожу где мне вздумается и гуляю сам по себе." Запертые двери в какое-либо помещение многие коты воспринимают как некоторое ограничение свободы, поэтому пытаются восстановить справедливость с помощью подручных/подлапных средств.

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Преодоление преград – путь кота-воина, поэтому легче смириться с кошачьим свободолюбием, чем строит баррикады на пути Силы, и постоянно обновлять краску на ободранном когтями косяке.

Котикам нужно контролировать территорию и домочадцев

Когда коты/кошки требуют открывать им все двери в доме, они не просто проявляют любопытство (хотя и это, конечно, тоже). Кошка воспринимает квартиру как свою подконтрольную территорию, и ей обязательно нужно знать, что происходит в каждом ее уголке.

Все ли в порядке, не проник в дом чужак, чем заняты хозяева, не нужно ли им помочь, все ли у них в порядке? Обязательно все нужно проверить, чтобы кошачья душа была спокойна.

Взаимодействие с человеком, управление человеком

Игра "открой-закрой" также направлена на проверку настроек связи с человеком, отработку понимания. Дерганье ниточек управления двуногим для кошки – это и развлечение, и серьезное дело.

Когда кошка осознает, что может оказывать влияние на человека с помощью своих требований, она на самом деле получает приятные эмоции. Так она понимает, что технически может донести свои желания до человека (а ведь мы очень разные, и это ох как трудно!) и может в некоторой степени взять его под контроль – а это успокаивает и дает ощущение важности себя. Когда с кошкой считаются, уважают ее желания, и любят, она чувствует себя счастливой.

Нужно найти подходящую погоду

Если кот/кошка несколько раз в день требует крыть входную и/или балконную дверь, значит он ищет двери в лето. Календари кошки не приемлют, они просто хотят чтобы за дверью поскорее появилась подходящая для прогулки погода. Не важно – утром или после обеда. Просто нужно проверять периодически.

Стоит ли упрекать котика в этом? Если бы у нас не было календарей и прогноза погоды, мы, скорее всего, тоже подходили к двери по несколько раз на дню.

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Метки: дверь   животные   закрытые двери   кот   факты   фото   
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hairov 2 часа назад
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evenSeven 18 минут назад
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