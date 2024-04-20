Почему котики терпеть не могут закрытые двери, требуют открыть их все

Когда кошка осознает, что может оказывать влияние на человека с помощью своих требований, она на самом деле получает приятные эмоции. Так она понимает, что технически может донести свои желания до человека (а ведь мы очень разные, и это ох как трудно!) и может в некоторой степени взять его под контроль – а это успокаивает и дает ощущение важности себя. Когда с кошкой считаются, уважают ее желания, и любят, она чувствует себя счастливой.