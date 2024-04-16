Мелвин Бёрхарт – прирождённый артист с пугающими наклонностями

Каким бы странным, пугающим и даже отвратительным не выглядел этот артист во время своих представлений, он был виртуозом в своём деле. Видимо, ему действительно было предначертано судьбой стать циркачом.
Бёрхарт родился 1907 году в Атланте. И с юных лет начал развлекать людей всеми возможными способами. Мелвин умел причудливо искривлять своё тело. Он умел прижимать живот к позвоночнику, невероятно удлинять шею и делать лопатки гротескно выступающими из спины. Он также мог удивительным образом управлять лицевыми мышцами и превращать своё лицо в маску – улыбающуюся с одной стороны и хмурую с другой. За что получил прозвище Мелвин Двуликий.
Свои необычные способности он продемонстрировал публике, выступив в бродячем цирке в начале 1920-х годов. Он произвёл такое сильное впечатление на менеджеров, что те сразу предложили ему присоединиться. Во время гастролей артист продолжал совершенствовать свои навыки и добавлять в свой репертуар новые номера. Он мог глотать шпаги, огонь и метать ножи с математической точностью. Во времена Великой депрессии выступал в девяти из четырнадцати номеров программы.
Мелвин обожал купаться в лучах собственной славы и общаться с публикой. И, в конце концов, продемонстрировал совершенно новый и невероятный подвиг.
Из-за того, что большая часть его носовой полости и хрящей была разрушена во время выступления в качестве боксёра, Мелвин мог вбивать себе в нос различные предметы с помощью огромного гвоздя и молотка. Так родился сценический образ Человека-болвана, каждое выступление которого было равносильно подвигу.
Бёрхарт выступал около 30 лет. Большую часть этого времени он провёл в шоу Джеймса Э. Стрэйтса, но также успел поработать в Ringling Bros. и Ripley's. Позже, когда ему было уже за восемьдесят, он работал на Кони-Айленде. Мелвин стал хорошо известен благодаря своему остроумию – забавным шуткам между и во время трюков. Он также был известен своей готовностью учить. И с радостью передавал знания сотням желающих.
Хотя в 1989 году Бёрхарт вместе с женой Джойс официально вышел на пенсию и перебрался в Гибсонтон, штат Флорида, он продолжал выступать перед туристами и журналистами вплоть до своей кончины в ноябре 2001 года в солидном возрасте 94 лет.
На протяжении всей своей жизни Мелвин был настоящим профессионалом. Он помогал тем, кому повезло меньше, и развлекал тех, кто нуждался в развлечениях. Мелвин был настоящим чудом – анатомическим и человеческим.
Источник:
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