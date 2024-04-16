Мелвин Бёрхарт – прирождённый артист с пугающими наклонностями

Свои необычные способности он продемонстрировал публике, выступив в бродячем цирке в начале 1920-х годов. Он произвёл такое сильное впечатление на менеджеров, что те сразу предложили ему присоединиться. Во время гастролей артист продолжал совершенствовать свои навыки и добавлять в свой репертуар новые номера. Он мог глотать шпаги, огонь и метать ножи с математической точностью. Во времена Великой депрессии выступал в девяти из четырнадцати номеров программы.

Мелвин обожал купаться в лучах собственной славы и общаться с публикой. И, в конце концов, продемонстрировал совершенно новый и невероятный подвиг.