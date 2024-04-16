"В магазине продавцы смотрели, как на г%вно": ситуации, когда консультанты перешли границу

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Порой в магазинах продавцы-консультанты неправильно оценивают возможности потенциальных покупателей. Им кажется, что глаз намётан, но встречать по одёжке давно пора перестать. Девушки поделились историями, когда хотели что-то купить, но им указали на их место.
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А у вас были ситуации, когда продавцы вас не оценили как платёжеспособного гражданина?
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Почитал.....противно стало.
Здравствуйте. А сколько у вас стоит вот этот автомобиль? показывает строитель мозолистой рукой на «Bentley Continental GT».
О, эта одна из лучших наших моделей. Это авто стоит 15 миллионов!
Гм… Дофига… А если взять в кредит на один год?
Тогда вам придётся платить миллион с четвертью в месяц. Плюс проценты банка. осторожно говорит консультант, начавший сомневаться в платежеспособности клиента.
Ого! Дофига! А если оформить кредит на два года?
Тогда ежемесячный платёж составит примерно шестьсот тысяч. Разумеется, плюс проценты.
Эге… Дофига! Ну, а если кредит на три года?
Послушайте, уважаемый, начинает выходить из себя консультант, Может, вам есть смысл взять автомобиль другой ценовой категории?
Ну… Смысл, наверное, и есть… Но, блин, плита, сорвавшаяся с моего крана, упала конкретно на такую!
штанов
Посидел в машинах, сфотографировал все, что хотел. На выходе менеджер интересуется.
- Выбрал что-нибудь?
- Нет.
- Тогда может чаю выпьете? Дождь еще не закончился.
Так жалко мне стало, что машина у меня новая. Честное слово, купил бы. Сейчас нет того салона, закрылся в связи с известными событиями.
А так - всегда нормальное отношение встречал...