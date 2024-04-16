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"В магазине продавцы смотрели, как на г%вно": ситуации, когда консультанты перешли границу

"В магазине продавцы смотрели, как на г%вно": ситуации, когда консультанты перешли границу

Автор:
16 апреля 2024 12:22
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   истории   магазин   продавец   продавец-консультант   фото   
3494
16

Порой в магазинах продавцы-консультанты неправильно оценивают возможности потенциальных покупателей. Им кажется, что глаз намётан, но встречать по одёжке давно пора перестать. Девушки поделились историями, когда хотели что-то купить, но им указали на их место.

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А у вас были ситуации, когда продавцы вас не оценили как платёжеспособного гражданина?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   истории   магазин   продавец   продавец-консультант   фото   
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39  комментариев
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7k
satra 2 часа назад
Чьи-то влажные фантазии из серии "А я такая! А она такая! И говорит! А я ваще не такая!" - читать с московским акцентом: все о произносить как а и тянуть.
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4k
RaiJu 2 минуты назад
Я как-то в ЦУМ зашел, спросил почему рубашки, мне сказали дорого, ну я и ушел без покупки :)
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15k
Jearom 4 минуты назад
Ох, в чем только я в какие только магазины не захаживал - никогда никто ничего не говорил подобного.
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14k
Artem 9 минут назад
Женские проблемы восприятия других женщин и окружающей реальности...
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1k
Kra 10 минут назад
Половина историй выдумана, чтобы разговор поддержать , по-моему...
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1k
Олег 11 минут назад
Это что было? Перепись тупых п.ёзд?
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2k
Михаил 18 минут назад
И все коменты подобного рода только от баб...
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 18 минут назад
И продавцы и покупатели (богачи неимоверные) оторвались от жизни и меряют все деньгами что те что другие.
Почитал.....противно стало.
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125
Liberman 22 минуты назад
Заходит в салон «Bentley» строитель в грязной спецовке, с чумазым лицом. Он внимательно осматривает выставочный зал, подходит к одной из машин и зовёт консультанта.
Здравствуйте. А сколько у вас стоит вот этот автомобиль? показывает строитель мозолистой рукой на «Bentley Continental GT».
О, эта одна из лучших наших моделей. Это авто стоит 15 миллионов!
Гм… Дофига… А если взять в кредит на один год?
Тогда вам придётся платить миллион с четвертью в месяц. Плюс проценты банка. осторожно говорит консультант, начавший сомневаться в платежеспособности клиента.
Ого! Дофига! А если оформить кредит на два года?
Тогда ежемесячный платёж составит примерно шестьсот тысяч. Разумеется, плюс проценты.
Эге… Дофига! Ну, а если кредит на три года?
Послушайте, уважаемый, начинает выходить из себя консультант, Может, вам есть смысл взять автомобиль другой ценовой категории?
Ну… Смысл, наверное, и есть… Но, блин, плита, сорвавшаяся с моего крана, упала конкретно на такую!
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28k
Андрей Полчаса назад
Они просто забыли что у нас общество с цветовой дифференциацией
штанов
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197
IntuitCrypto 38 минут назад
Специально оделся во все старое когда покупал новый тигуан в предмаксималке в автосалоне, чтобы допы всякие не предлагали. В итоге не предложилии вообще ни одного допа (я даже расстроился немного) и скидку сделали.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
Комментарий к фото
вообще бесят эти..встанут над *душой*..что уже ничего покупать не хочется)
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4k
5010_BIRD 42 минуты назад
Надо было сказать что это собачку покормить, а мы такое не едим.

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5k
Владимир 45 минут назад
это называется-взять на понт!!!
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8k
Vladimir 49 минут назад
Спорил как-то с приятелем об эргономике рабочего места. Решил зайти по пути в автосалон, сделать несколько фоток для примера. Тут же подошел менеджер спросил чего желаю. Мне было как-то в лом объясняться, прикинулся дурачком. Типа так посмотреть забежал, заодно дождик переждать. А сам крутой такой мен, весь в китайском: рубашка, джинсы, кроссовки.
Посидел в машинах, сфотографировал все, что хотел. На выходе менеджер интересуется.
- Выбрал что-нибудь?
- Нет.
- Тогда может чаю выпьете? Дождь еще не закончился.
Так жалко мне стало, что машина у меня новая. Честное слово, купил бы. Сейчас нет того салона, закрылся в связи с известными событиями.
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5k
Артур 49 минут назад
Дорогущая лабрадорша - это просто шедевр!!!! У нас бульдожка французский был Чемпион России, но мы не позволяли себе выёЖиваться и задирать нос. Да и как определить, что у дешёвой хозяйки дорогущая собака?
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22k
kσρβγς 54 минуты назад
Не знаю... всегда одет кое-как... И никогда не сталкивался с пренебрежительным отношением от продавцов... Не, было раз в 90-х... с дачи ехал, в сапогах в глине, с рюкзаком, по пути от вокзала к дому зашел в магазин, дома жрать нечего... А там все цены в баксах... На входе сразу сказали - у нас в баксах, все дорого... Но пустили... набрал всякого от пива до еды, на кассе достал бумажник, вынул сотку долларовую - сразу все заулыбались, приходите еще... Но - не хамили, рожи не строили...
А так - всегда нормальное отношение встречал...
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55k
Aleksandr Час назад
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22k
kσρβγς Час назад
Комментарий к фото
Лабрадор дорогой? Не смешите. Их хоть жопой ешь... Народ не знает куда щенков девать, даже элитных. Я еще понимаю - элитных йориков, 2-3 тысячи евро... Но лабрики???
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28k
Sheir Час назад
Недавно как раз читал где-то, что дорогих магазинах-это маркетинговый ход такой- пренебрежение к клиентам. Хорошо работает. Провоцирует на более дорогие покупки.
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7k
Lexx Час назад
Был у меня знакомый художник, у него кисточки от 3к рублей и выше были, они там из всяких настоящих шерстинок хвоста настоящей белки. Он заказывал их партиями и из 10 штук 2-3 выбирал, остальные отбраковывал. Хз, что он там видел, для меня они были ну совершенно одинаковые.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1614 постов (1566 в горячем)

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