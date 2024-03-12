Непонятные вещи, обнаруженные при переезде

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После тотальной ревизии имеющегося имущества были обнаружены предметы без инструкций и каких-либо указаний на их предназначение. Обитатели Фишек, помогите определить, что же было найдено?
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Как вы думаете, что это такое?
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ЧУДО
ОСТ 27-56-140-77
Забиваем в гугле и что мы видим? Нет, надо тупой пост запилить.
Классная штука. Готовили в своë время в такой много, разнообразно, и вкусно))
Одна из версий:
В магазин, торгующий канцтоварами, заходит покупатель:
-- Здравствуйте! Мне нужен кульман.
-- Кульман сегодня в отгуле.
-- Гм... А ещё мне нужен ватман и рейсфедер.
-- Ватман в отпуске, а Рейсфедер уже месяц как уволился.
-- Да что за чушь вы несёте?! Вы поймите -- я дизайнер!
-- Ну ясен хер не Иванов!
Заходит в КБ мужик, подходит к одному, там сидящему и спрашивает:
- У вас нет ватмана?
- Не знаю такого...
- Да мне для Кульмана...
- И такого не знаю...
- Да я дизайнер!
- Да вижу, что не Иванов...