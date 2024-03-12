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Непонятные вещи, обнаруженные при переезде

Непонятные вещи, обнаруженные при переезде

Автор:
12 марта 2024 20:06
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: СССР   идентификация   интересное   находка   переезд   что это такое   
3438
5
После тотальной ревизии имеющегося имущества были обнаружены предметы без инструкций и каких-либо указаний на их предназначение. Обитатели Фишек, помогите определить, что же было найдено?
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Метки: СССР   идентификация   интересное   находка   переезд   что это такое   
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22  комментария
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727
Санёк 2 часа назад
У нас была такая. Чудо печка называли. По сути гриль или духовка. Крышка греется и готовит то что чаше лежит. Что за доп.приблуда не знаю.
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39k
russger 4 минуты назад
Автор даун? Сам же пишет:

На ручке написано:

ЧУДО
ОСТ 27-56-140-77

Забиваем в гугле и что мы видим? Нет, надо тупой пост запилить.
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60k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Угломер.
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3k
Пластичный Дятел Полчаса назад
Чудо печку вижу впервые, но "запчасть" от кульмана.
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
Раньше во всех советских конторах честно работали только 2 еврея - Кульман и Ватман .
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3k
samtel 42 минуты назад
Капец, времена настали! Люди уже не знают, как выглядит обычная электросковорода! У мамы такая до сих пор трудится. Вторая деталь не имеет к сковороде никакого отношения, - это кусок чертёжного прибора.
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17k
Kostick 49 минут назад
а ручка от кульмана - это ничто, по сравнению с остальным столом, очень тяжёлый, всякие противовесы. а стоил он как крыло от самолёта, под тыщщу советских рублей.
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96k
Доктор Джонс 58 минут назад
Не совсем, как описанное изделие в посте. Принцип один и тот же, просто модификация...
Ссылка www.youtube.com
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341
2023 2 часа назад
Чудо-печь из далёкого прошлого. По сути это электро-гриль. Дополнительная "приблуда" -- это таймер.
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11k
Клёст 2 часа назад
Чудо-печь.
Классная штука. Готовили в своë время в такой много, разнообразно, и вкусно))
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