Непонятные вещи, обнаруженные при переезде

После тотальной ревизии имеющегося имущества были обнаружены предметы без инструкций и каких-либо указаний на их предназначение. Обитатели Фишек, помогите определить, что же было найдено?

0 На ручке написано:



ЧУДО

ОСТ 27-56-140-77

3,5 ДМ³

220В

630Вт

ЦЕНА 14 р.

1984 г.

Вторая деталь 0

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Вещь довольно глубокая 0

Оставшаяся запчасть в пакете 0

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