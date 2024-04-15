Обращаясь к Google картам, мы обычно знаем, что ищем: например, как быстрее добраться до любимой пиццерии или где находится новая квартира лучшего друга. Но вы когда-нибудь проводили время в этом приложении, просто изучая окрестности? Если верить ребятам из сабреддита "Странности на Google Картах", там есть, на что взглянуть: от исчезающих лошадей и летающих зайцев до трехногих автовладельцев и загадочных лабораторий посреди большого ничего.