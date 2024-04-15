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Сюрпризы порой скрываются даже на соседних улицах: 30 странных мест на Google Картах

Сюрпризы порой скрываются даже на соседних улицах: 30 странных мест на Google Картах

Автор:
15 апреля 2024 14:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Google Карты   вокруг света   забавно   интересное   находка   открытие   
1790
31

Обращаясь к Google картам, мы обычно знаем, что ищем: например, как быстрее добраться до любимой пиццерии или где находится новая квартира лучшего друга. Но вы когда-нибудь проводили время в этом приложении, просто изучая окрестности? Если верить ребятам из сабреддита "Странности на Google Картах", там есть, на что взглянуть: от исчезающих лошадей и летающих зайцев до трехногих автовладельцев и загадочных лабораторий посреди большого ничего.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Google Карты   вокруг света   забавно   интересное   находка   открытие   
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1  комментарий
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Alex Час назад
Самолет ЛГБТ :)
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1296 постов (1223 в горячем)

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