18 самых неожиданных находок

1480
19
Думаете, на прогулке можно найти только причудливый камень или красивый цветок? Как бы не так! Счастливчики из этой подборки могут похвастаться самыми необычными вещицами: от смартфона до чека на Ford Model T от 1919 года.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 18 снимков, которые показывают скрытую сторону вещей
- 25 фотографий, за каждой из которых скрывается удивительная история
- 40 крутых вещиц со всего мира
- 35+ любопытных снимков обо всем на свете
- 15 интересных находок из прошлого
Новости партнёров
реклама
625 $ в 1919 это 11500 баксов в 2024 году
4000 йен (2500 руб) за 4 литра японского виски - очень неплохо !
Ну и смерь пчелы была прекрасной!