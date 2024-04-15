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18 самых неожиданных находок

18 самых неожиданных находок

Автор:
15 апреля 2024 10:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Прошлое   вещь   интересное   мир   находка   подборка   
1480
19

Думаете, на прогулке можно найти только причудливый камень или красивый цветок? Как бы не так! Счастливчики из этой подборки могут похвастаться самыми необычными вещицами: от смартфона до чека на Ford Model T от 1919 года.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   вещь   интересное   мир   находка   подборка   
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1  комментарий
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41
Самуил Маршак 19 минут назад
Отличная подборка.
625 $ в 1919 это 11500 баксов в 2024 году
4000 йен (2500 руб) за 4 литра японского виски - очень неплохо !
Ну и смерь пчелы была прекрасной!
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Fuchsia
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