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30 странных мест и находок с просторов Google Карт

30 странных мест и находок с просторов Google Карт

Автор:
17 февраля 2023 20:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Google Карты   вокруг света   забавно   интересное   находка   открытие   
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Обращаясь к Google картам, мы обычно знаем, что ищем: например, как быстрее добраться до любимой пиццерии или где находится новая квартира лучшего друга. Но вы когда-нибудь проводили время в этом приложении, просто изучая окрестности? Если верить ребятам из сабреддита "Странности на Google Картах", там есть, на что взглянуть: от исчезающих лошадей и летающих зайцев до трехногих автовладельцев и загадочных лабораторий посреди большого ничего.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Google Карты   вокруг света   забавно   интересное   находка   открытие   
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