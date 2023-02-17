30 странных мест и находок с просторов Google Карт

Обращаясь к Google картам, мы обычно знаем, что ищем: например, как быстрее добраться до любимой пиццерии или где находится новая квартира лучшего друга. Но вы когда-нибудь проводили время в этом приложении, просто изучая окрестности? Если верить ребятам из сабреддита "Странности на Google Картах", там есть, на что взглянуть: от исчезающих лошадей и летающих зайцев до трехногих автовладельцев и загадочных лабораторий посреди большого ничего.
1. 40-летний мужчина пропал после вечеринки. 22 года спустя местный житель заметил на Google Картах машину в озере. Внутри нашли скелет пропавшего мужчины
6. "В попытке стимулировать туризм деревня Синьхуа в Китае соорудила гигантский QR-код из 130 000 деревьев, чтобы его можно было сканировать с самолетов"
9. "Найдено на панораме посреди зоны управления дикой природой Макклинтик недалеко от Пойнт-Плезант, Западная Вирджиния"
17. "Глубокая лесная яма" (Абыйский улус, республика Саха, Россия). 67.8961230, 145.1598760
19. "Сиэтлский центр захвачен гигантскими пауками! Бегите, ибо нет спасения от их голода!"
20. Слово "Конец!", выложенное транспортными контейнерами рядом с автомобильным заводом Rivian в Нормале, штат Иллинойс (40.5140640, -89.0546155)
23. "Разглядывал в режиме просмотра улиц дом, который подумываю купить, и нашел загадочного голого йети
28. "Искаженный вид на детскую спальни, найденный в Атлантическом океане. Координаты -51.2630635,8.3682772"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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