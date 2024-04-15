Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут

Однажды житель Нью-Йорка (США) встретил бездомного кота, который скитался по улицам в поисках еды. Парень начал подкармливать животное и приглядывать за ним, но вскоре наступили холода — и хвостику пришлось искать укрытие.
Американец связался с Lollypop Farm и попросил их приютить кота. «Кот был слишком дружелюбным и социализированным для уличного», — сказали волонтеры. Вероятно, раньше он был домашним, но хозяева его бросили.
Кот — его назвали Лену — с первых дней был очень ласков и нежен с людьми. Он прижимался к ним, терся лицом, обнимал каждого встречного сотрудника и волонтера. Во время общения с людьми он мурчал, чирикал и медленно моргал — проявлял к ним свою привязанность и любовь.
В один день сотрудник Lollypop Farm привел на работу сына. Лену поспешил познакомиться с ним — и вскоре уже лежал на коленях ребенка и обнимал его. Приют поделился милым снимком кота и мальчика в социальных сетях. Так о Лену узнала его будущая семья.
Пара местных жителей наткнулась на пост про Лену — и уже не смогла забыть кота. В тот же день она приехала в Lollypop Farm, чтобы познакомиться с животным. Это была любовь с первого взгляда.
Кот уже переехал в свою новую семью и идеально вписался в их жизнь. «Это наш мальчик,, — говорит хозяйка Лену. — Мы обожаем его нежный характер и наслаждаемся каждым объятием, которое он нам дарит».
Лену не бросил свою привычку обнимать людей даже после спасения. Каждому, кто приходит в гости к семье, он дарит частичку своей любви: «Он хорошо ладит с семьей, нашими друзьями и любит быть в центре внимания. Мы не могли мечтать о лучшем питомце для нас».
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