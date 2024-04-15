Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут

Лену не бросил свою привычку обнимать людей даже после спасения. Каждому, кто приходит в гости к семье, он дарит частичку своей любви: «Он хорошо ладит с семьей, нашими друзьями и любит быть в центре внимания. Мы не могли мечтать о лучшем питомце для нас».