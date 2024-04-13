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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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27.
Сызрань. Куйбышевская область. Улица Советская, слева здание городского комитета КПСС, сейчас здесь расположен городской суд, 1978 год.
Вчерашний выпуск здесь: Фотопрогулка по городам СССР
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