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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
13 апреля 2024 22:01
Метки: СССР   история   фото   
235
27

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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904
Jānis (LPSR) 8 часов назад
За Советскую Ригу - спасибо!
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Сергей 6 часов назад
Просто до слез....это моя молодость и Конотоп и Сызрань и Саратов...
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5330 постов (5326 в горячем)

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