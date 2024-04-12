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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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7.
Армавир, Краснодарский край. Площадь имени В. И. Ленина на пересечении улиц Ленина и Кирова, 1965 год.
11.
Череповец, Вологодская область. Проспект Луначарского, 5. ЧГПИ им. А. В. Луначарского, 1958 год.
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