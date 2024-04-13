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Блокада.Супруги Сушинские

Блокада.Супруги Сушинские

Автор:
13 апреля 2024 13:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: война   героизм   дорога жизни   мужество   
322
5

Просто выполняли свой долг.

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Лейтенант Сушинский Евгений Константинович, водитель "Дороги жизни", преодолел ледовую ладожскую трассу 101 раз. Шофёр Ленинградского автобусного эшелона ЛенФ (1-й автобусный парк г. Ленинграда), 138 отдельный ремонтно-восстановительный батальон, командир взвода легковых машин 662 отдельной автороты штаба 42 армии.

Дата рождения: 15.08.1908
Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград
Дата поступления на службу: 11.1933
Дата окончания службы: 08.1945 (закончил войну в звании капитана).

Медаль «За боевые заслуги» (1942)
Два ордена Красной Звезды
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Его супруга, Евдокия Георгиевна Сушинская, всю Блокаду проработала в госпитале. Рекордсменка СССР по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Вместе с мужем, Евгением Константиновичем, выступала в классе мотоциклов с колясками, они вместе становились чемпионами.

Евгений Константинович и Евдокия Георгиевна СУШИНСКИЕ - чемпионы СССР по мотоциклетному

спорту.



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Метки: война   героизм   дорога жизни   мужество   
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
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