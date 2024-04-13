Блокада.Супруги Сушинские

Лейтенант Сушинский Евгений Константинович, водитель "Дороги жизни", преодолел ледовую ладожскую трассу 101 раз. Шофёр Ленинградского автобусного эшелона ЛенФ (1-й автобусный парк г. Ленинграда), 138 отдельный ремонтно-восстановительный батальон, командир взвода легковых машин 662 отдельной автороты штаба 42 армии.



Дата рождения: 15.08.1908

Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград

Дата поступления на службу: 11.1933

Дата окончания службы: 08.1945 (закончил войну в звании капитана).



Медаль «За боевые заслуги» (1942)

Два ордена Красной Звезды

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»



Его супруга, Евдокия Георгиевна Сушинская, всю Блокаду проработала в госпитале. Рекордсменка СССР по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Вместе с мужем, Евгением Константиновичем, выступала в классе мотоциклов с колясками, они вместе становились чемпионами.

Евгений Константинович и Евдокия Георгиевна СУШИНСКИЕ - чемпионы СССР по мотоциклетному

спорту.