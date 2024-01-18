В Британии впервые обнаружена мозаика V века

Археологи "переписали историю", проанализировав мозаику на одной из самых известных римских вилл в Великобритании. Композиция была создана в V веке, а это доказывает, что искусство процветало и в "темные века".
Ранее историки считали, что римские виллы и города в Британии пришли в упадок в конце IV века нашей эры.
Однако раскопки мозаики на всемирно известной римской вилле Чедворт в Котсуолдсе, графство Глостершир, под руководством археолога Мартина Папворта доказали обратное.
"Все наши представления об этом обществе ошибочны", - сказал он.
Образец древесного угля из фундамента, на котором располагалась мозаика, был отправлен на радиоуглеродное датирование в 2017 году.
Анализ показал, что композиция появилась в 480-х годах нашей эры. Получается, она не римская, а была создана в эпоху раннего Средневековья. Это произошло через несколько десятилетий после того, как Британия вступила в так называемые "тёмные века", которые обычно характеризуются наступлением экономического и культурного упадка.
Мартин прокомментировал: "Архивные материалы говорят о том, что римскому владычеству в Британии пришёл конец примерно в 410 году н. э., и после этого, казалось, всё развалилось. Есть скудные свидетельства сохранения романизированного образа жизни, особенно в западной части страны. Восток Британии, который ближе к Германии и Нидерландам, быстрее претерпел изменения. А запад (Глостершир, Дорсет и Сомерсет), похоже, устоял перед саксонским натиском. Вероятно, в этих местах всё шло своим чередом и постепенно затухало".
Результаты радиоуглеродного датирования указывают на то, что через несколько десятилетий после ухода римлян богатый домовладелец заказал новую мозаику. Долгое время считалось, что в "тёмные времена" страна рухнула и все жили в лачугах.
Вилла Чедворт датируется II веком нашей эры и имеет ряд исторически значимых объектов, включая искусственный водоём, две бани, уборную, кухню, системы отопления и обширную коллекцию артефактов.
Сейчас археологи изучают свидетельства из других римских особняков, чтобы определить, продолжался ли роскошный образ жизни в других частях Великобритании в "тёмные времена".
"Была ли Чедворт единственной виллой, стиль которой сохранялся до V века? Вместе с профессором Кеном и доктором Петрой Дарк мы собираем данные из архивов , чтобы найти дополнительные свидетельства датировки. Это захватывающее время для археологии - мы, по сути, переписываем историю", - добавил Папворт.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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410 год это год рескрипта императора Гонория, по которому защита Британских островов ложилась на местных, типа епитесь со своими варварами вами как хотите.
Это не означает что в 410 году все римляне испарились из Британии, это не означает что римляне побросали свои виллы, это не означает что купцы внезапно забыли о всей торговле и свалили из Британии, это не означает что все культурные и торговые связи внезапно порушились.
70 лет разницы между рескриптом и предполагаемой датой создания мозаики это не срок по тем временам.