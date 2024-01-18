В Британии впервые обнаружена мозаика V века

Образец древесного угля из фундамента, на котором располагалась мозаика, был отправлен на радиоуглеродное датирование в 2017 году.

Анализ показал, что композиция появилась в 480-х годах нашей эры. Получается, она не римская, а была создана в эпоху раннего Средневековья. Это произошло через несколько десятилетий после того, как Британия вступила в так называемые "тёмные века", которые обычно характеризуются наступлением экономического и культурного упадка.