FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11126 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Британии впервые обнаружена мозаика V века

В Британии впервые обнаружена мозаика V века

Автор:
18 января 2024 11:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   археолог   мозаика   открытие   римская империя   тёмные времена   
1086
5
1

Археологи "переписали историю", проанализировав мозаику на одной из самых известных римских вилл в Великобритании. Композиция была создана в V веке, а это доказывает, что искусство процветало и в "темные века".

Ранее историки считали, что римские виллы и города в Британии пришли в упадок в конце IV века нашей эры.

Однако раскопки мозаики на всемирно известной римской вилле Чедворт в Котсуолдсе, графство Глостершир, под руководством археолога Мартина Папворта доказали обратное.

"Все наши представления об этом обществе ошибочны", - сказал он.

Образец древесного угля из фундамента, на котором располагалась мозаика, был отправлен на радиоуглеродное датирование в 2017 году.

Анализ показал, что композиция появилась в 480-х годах нашей эры. Получается, она не римская, а была создана в эпоху раннего Средневековья. Это произошло через несколько десятилетий после того, как Британия вступила в так называемые "тёмные века", которые обычно характеризуются наступлением экономического и культурного упадка.

Мартин прокомментировал: "Архивные материалы говорят о том, что римскому владычеству в Британии пришёл конец примерно в 410 году н. э., и после этого, казалось, всё развалилось. Есть скудные свидетельства сохранения романизированного образа жизни, особенно в западной части страны. Восток Британии, который ближе к Германии и Нидерландам, быстрее претерпел изменения. А запад (Глостершир, Дорсет и Сомерсет), похоже, устоял перед саксонским натиском. Вероятно, в этих местах всё шло своим чередом и постепенно затухало".

Результаты радиоуглеродного датирования указывают на то, что через несколько десятилетий после ухода римлян богатый домовладелец заказал новую мозаику. Долгое время считалось, что в "тёмные времена" страна рухнула и все жили в лачугах.

Вилла Чедворт датируется II веком нашей эры и имеет ряд исторически значимых объектов, включая искусственный водоём, две бани, уборную, кухню, системы отопления и обширную коллекцию артефактов.

Сейчас археологи изучают свидетельства из других римских особняков, чтобы определить, продолжался ли роскошный образ жизни в других частях Великобритании в "тёмные времена".

"Была ли Чедворт единственной виллой, стиль которой сохранялся до V века? Вместе с профессором Кеном и доктором Петрой Дарк мы собираем данные из архивов , чтобы найти дополнительные свидетельства датировки. Это захватывающее время для археологии - мы, по сути, переписываем историю", - добавил Папворт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Великобритания   археолог   мозаика   открытие   римская империя   тёмные времена   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
Aleksandr Час назад
Переписывать историю англосаксы умеют, тут уж не поспоришь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 3 минуты назад
Ну и что с того, что были времена упадка. У нас в 90-ые тоже были времена упадка, но именно тогда строилось немало дворцов новых русских. Вся братва старалась перещеголять других в богатстве и величии... ну так как они это понимали. Кстати, многие из этих "дворцов" сейчас стали никому ненужными. Либо огромные площади со всякими бассейнами, да все без должного утепления, что содержать такой дом дороже чем построить новый, ну либо архитектура и отделка такого "чуда" такие. что никто сейчас в здравом уме не купит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Михаил 59 минут назад
осталось найти мозаику Z века
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
FreelancerND Час назад
Очень странные выводы, к исторической науке не имеет никакого отношения.
410 год это год рескрипта императора Гонория, по которому защита Британских островов ложилась на местных, типа епитесь со своими варварами вами как хотите.
Это не означает что в 410 году все римляне испарились из Британии, это не означает что римляне побросали свои виллы, это не означает что купцы внезапно забыли о всей торговле и свалили из Британии, это не означает что все культурные и торговые связи внезапно порушились.
70 лет разницы между рескриптом и предполагаемой датой создания мозаики это не срок по тем временам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

501362



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Котёнок встречает своего хозяина
Котёнок встречает своего хозяина
Насквозь иронией пропитанный пост
Насквозь иронией пропитанный пост
Набирающие популярность в сообществах
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#кино#люди#ДТП#Автовсячина#полиция#забавно#новости
#животные#автомир#факты#Юмор#фильм#авто аварии#собака#инцидент#задержание#позитив
#машина#в мире#интересно#интересное#аварии#Китай#история#Ynews#истории#подборка
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Верность обетам и божественное молчание одной индианки Верность обетам и божественное молчание одной индианки В Риме обнаружена 2300-летняя мозаика из ракушек В Риме обнаружена 2300-летняя мозаика из ракушек Стало известно, какая культура построила самые древние оборонительные сооружения в мире Стало известно, какая культура построила самые древние оборонительные сооружения в мире Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

На что жалуетесь?

Вернуться