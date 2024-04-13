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Субботний улыбатор

Субботний улыбатор

Автор:
13 апреля 2024 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   мемы.   смешные картинки   
1523
26

Приколы из сетей. ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Приколы   мемы.   смешные картинки   
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10  комментариев
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21k
scorpick 6 часов назад
Чото на последней меня лагануло
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2k
Domax3000 43 минуты назад
Последняя картинка прям от души!
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28k
ПаганецЪ 3 часа назад
Комментарий к фото
Что-то дорогая "Алёнка". С такими ценами плантации себя не окупят.
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turyst 3 часа назад
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13k
Copycat 4 часа назад
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Ну насчет работы - а разве это не так работает? простой уйди на другое место)
тебя ни кто в заложниках не держит, просто может открыться неприятная правда для конкретного человека - окажется что работник и специалист он на самом деле так себе и ни где кроме шарашки где он сейчас работает и ноет ни кому не нужен
тут уже ничего не поделать, надо было в юности нормально учиться, получать профессию - родители ведь говорили об этом
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20k
banzai7 5 часов назад
Последняя.
Не надо так
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NAZARETH
  • Дата регистрации: 26.12.2018
  • 2200 постов (2152 в горячем)

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