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Приколы из сетей. ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!
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Метки: Приколы мемы. смешные картинки
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тебя ни кто в заложниках не держит, просто может открыться неприятная правда для конкретного человека - окажется что работник и специалист он на самом деле так себе и ни где кроме шарашки где он сейчас работает и ноет ни кому не нужен
тут уже ничего не поделать, надо было в юности нормально учиться, получать профессию - родители ведь говорили об этом
Мест с хорошей зарплатой, просто мало.
Этакий негласный сговор.
Зачем работодателям платить больше, уменьшая свою прибыль, если можно платить "как все".
А ещё лучше, гастарбайтеров завезти.
Не надо так