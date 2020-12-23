Детские перлы, которые ошарашили родителей

Детки иногда как скажут, что хоть стой, хоть падай. Мы собрали примеры из школьных анкет, дневников и записок, которые удивляют и забавляют родителей. Мамам и папам остается только диву даваться, какие у них растут мудрые не по годам ребятишки!
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