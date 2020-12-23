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Детские перлы, которые ошарашили родителей

Детские перлы, которые ошарашили родителей (16 фото)

Автор:
23 декабря 2020 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: детки   детские перлы   перлы   прикол   смешные картинки   устами младенца   фото   
1238
16
Детки иногда как скажут, что хоть стой, хоть падай. Мы собрали примеры из школьных анкет, дневников и записок, которые удивляют и забавляют родителей. Мамам и папам остается только диву даваться, какие у них растут мудрые не по годам ребятишки!
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Метки: детки   детские перлы   перлы   прикол   смешные картинки   устами младенца   фото   
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4  комментария
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25k
Acu900 Полчаса назад
Тоже мне училка, пацан прав. Дияния Лисицы попадают под статью за мошенечество. Она точно не положительный герой. Ворона - наивная лохушка, тоже никак положительным героем быть не может. Других героев в этой басне нет, значит остается сыр, он то подвиг совершил оказавшись съеденным врагом. Так за что же ученик двойку получил?
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3k
Шилов 44 минуты назад
Детские перлы, которые ошарашили родителей
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803
Владимир Шилов Полчаса назад
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1k
Афраний 54 минуты назад
Приходит сын мой,пять лет.Вижу,не в настроении и слёзы на глазах.Спрашиваю,что случилось?Говорит, меня Сашка ударил.Спрашиваю,а ты сдачи дал ему?Он мне,а как я сдачи дам?У меня денег нет.
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