Детские перлы, которые ошарашили родителей

Детки иногда как скажут, что хоть стой, хоть падай. Мы собрали примеры из школьных анкет, дневников и записок, которые удивляют и забавляют родителей. Мамам и папам остается только диву даваться, какие у них растут мудрые не по годам ребятишки!

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1. Устами младенца 0 Источник:

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2. Детки порой смышленее взрослых 0 Источник:

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7. Схема действий на любой вечеринке 0 Источник:

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11. Дети кое-что смыслят в планах 0 Источник:

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14. Учитель не оценил трактовку 0 Источник: