Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя

Родственники задержанного утверждают, что он ни в чём не виноват.
В башкирском караоке-баре «Усадьба» отдыхал 36-летний уроженец Армении Марзпетуни Галустян со своим товарищем. Они поругались с компанией молодых людей и стали выяснять отношения. Во время разговора, Галустяна отпихнули, а он в ответ вытащил пистолет и выстрелил. Пуля попала в висок 23-летнему парню. Он был вообще ни при чём - просто шёл мимо и обратил внимание на крики и ругань.
Осторожно, мат:
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Молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.
А Галустян пустился в бега. Его мама утверждала, что он добрый, хороший и ни в чём не виноват - якобы просто хотел «попугать» окружающих.
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Стрелка объявили в федеральный розыск и поймали на пути в Ростов:
Он был задержан на территории Волгоградской области сотрудниками ГИБДД, когда ехал на попутном автомобиле в сторону города Ростов-на-Дону. В ходе расследования его действиям будет дана правовая оценка по статье «убийство», - сообщили в СК.
На допросе Галустян утверждал, что не знал о федеральном розыске. А на вопрос о причинах задержания сказал: «Там же всё видно, что мне сейчас говорить?»
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Следствие и суд над ним планируют провести в Башкирии.
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Ублюдок одно слово!
Еще вариант - тебя могут обвинить, что ты угрожал им этим оружием - благо они его видели и могут описать.
Так что, если есть оружие, то идеально если его никто не видел.
И да, все горные народы без ножа, без пистоля и толпы просто маленькие, дырявые девочки.