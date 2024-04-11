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Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя

Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя

Автор:
11 апреля 2024 16:33
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   Ишимбай   задержание   караоке-бар   стрельба   убийство   
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Родственники задержанного утверждают, что он ни в чём не виноват.

В башкирском караоке-баре «Усадьба» отдыхал 36-летний уроженец Армении Марзпетуни Галустян со своим товарищем. Они поругались с компанией молодых людей и стали выяснять отношения. Во время разговора, Галустяна отпихнули, а он в ответ вытащил пистолет и выстрелил. Пуля попала в висок 23-летнему парню. Он был вообще ни при чём - просто шёл мимо и обратил внимание на крики и ругань.

Осторожно, мат:

Молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.

А Галустян пустился в бега. Его мама утверждала, что он добрый, хороший и ни в чём не виноват - якобы просто хотел «попугать» окружающих.

Стрелка объявили в федеральный розыск и поймали на пути в Ростов:

Он был задержан на территории Волгоградской области сотрудниками ГИБДД, когда ехал на попутном автомобиле в сторону города Ростов-на-Дону. В ходе расследования его действиям будет дана правовая оценка по статье «убийство», - сообщили в СК.

На допросе Галустян утверждал, что не знал о федеральном розыске. А на вопрос о причинах задержания сказал: «Там же всё видно, что мне сейчас говорить?»

Следствие и суд над ним планируют провести в Башкирии.

Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   Ишимбай   задержание   караоке-бар   стрельба   убийство   
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47  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Собрать всю родню и накуй в Ереван. Такие не достойны жить в нашей стране.
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3k
Владимир 2 минуты назад
Нормальные люди идут в караоке-бар отдыхать, а кто-то специально приносит с собой оружие...
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1k
Михаил 3 минуты назад
У них всегда виноваты все кроме них... надо было пристрелить при задержании... нахрена его теперь содержать за счет нас?
Ублюдок одно слово!
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170
Артём 6 минут назад
Ну если мама сказала, что он добрый и хороший, то можно сразу отпустить.
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39k
Dobry vojak Svejk 7 минут назад
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6k
sergonly 8 минут назад
Интересно, почему когда я вижу такой заголовок я редко наблюдаю нордический тип лица на фото
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14k
кот базилий 9 минут назад
Маме тоже по башке - "он кароший , не увинават", падаль мразь - лицо нации.
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757
Alexander Sar 10 минут назад
Извинится да и все... диаспоры поплачут о толерантности да забудут...
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43k
Сергей 13 минут назад
Кто ему разрешение на пистолет давал , тоже надо привлечь.
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170
Артём Сергей 9 минут назад
А с чего вы взяли, что у него есть разрешение на пистолет?
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7k
Трям 13 минут назад
по 3 пожизненных 100 армянам!
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7k
Lexx 14 минут назад
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11k
Дмитрий 14 минут назад
В смысле "планируется"? Следствие и суд будут по месту совершения преступления! Без всяких "планируется"!
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8k
Сергей 14 минут назад
Если любишь всем показывать свой ствол (или нож), то знай, что рано или поздно он кого-то ранит или убьет. И это независимо от того, собираешься ли ты его пускать в дело или нет.
Еще вариант - тебя могут обвинить, что ты угрожал им этим оружием - благо они его видели и могут описать.
Так что, если есть оружие, то идеально если его никто не видел.
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5k
Руслан 15 минут назад
Линчевать ару и семейку пинком под зад. Крышу диаспорскую - на зону. И так до тех пор, пока не будут тише травы, ниже воды себя вести. А они будут, ибо трусливы по натуре, и когда их гасят, смирными становятся.
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52k
Элек Мек 15 минут назад
Опять папуасы.
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19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 18 минут назад
Рафик ни у чем не уиноуат?
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148
Maxim Zhukov 19 минут назад
Получит 5 лет за неумышленное и выйдет через 3 по УДО
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170
Артём Maxim Zhukov 7 минут назад
Не видно тут неумышленного. Передёрнул затвор и выстрелил в группу людей. Тут и червонец можно дать.
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5k
sirv Полчаса назад
Это ж надо умудриться получить пи-ды с пистолетом и убить проходящего мимо пацана. Феерический долб--б.
И да, все горные народы без ножа, без пистоля и толпы просто маленькие, дырявые девочки.
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8k
Puans-on Полчаса назад
Куда ни плюнь, в хорошего человека попадёшь.
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1k
Странник Полчаса назад
скажи маме, что бы его сын и вся их семья ехали домой и кормили шашлыком кого угодно, НО У СЕБЯ ДОМА В АРМЕНИИ!!!!
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3k
Vovan Petroff Полчаса назад
Пел немузыкально, скандалил...
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August
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