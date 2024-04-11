Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя

Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома

"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из...

Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года

Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы

Сын председателя азербайджанской диаспоры отмечал праздник и начал палить в воздух вместе с друзьями

В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей