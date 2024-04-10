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Ценой своей жизни.Марина Плотникова

Ценой своей жизни.Марина Плотникова

Автор:
10 апреля 2024 15:33
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   дети   подвиг   спасение дете   
696
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Марина Плотникова – первая и самая юная женщина, награждённая званием Герой Российской Федерации

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Не знаю, правильно ли выбрал сообщество. Если что, админы перенесите куда надо.


Марина Владимировна Плотникова родилась в 1974 году в селе Зубрилово Пензенской области. Как мы уже говорили ранее в этой статье, она воспитывалась в многодетной семье, в которой насчитывалось семеро детей. Так как она была старшим ребёнком, ей приходилось присматривать за младшими братьями и сёстрами, а также помогать матери по хозяйству. При этом стоит сказать, что, несмотря на такую занятость, девочке удавалось прекрасно совмещать домашние хлопоты и учёбу в школе. Об её успехах говорит только тот факт, что она окончила школу с золотой медалью. После школы она собиралась поступать в ВУЗ, однако этим планам так и не суждено было сбыться. В июньский день 1991 года выпускница школы занималась подготовкой к вступительным экзаменам, однако летняя жара выманила её из дома. Марина сказала матери, что идёт купаться на речку, где в тот момент уже находились её младшие сёстры. Назад домой она больше не вернулась.

Трагедия на реке Хопер

Придя на берег реки Хопер, быстро нашла там своих сестёр Елену и Жанну, вместе с которыми тут была их подруга Наталья. Именно Наталья оказалась первой в опасном водовороте, о котором хорошо знали многие жители села. Попав в водоворот и начав тонуть, Наталья стала звать на помощь. Марина, мгновенно сообразив, что произошло, бросилась на помощь тонущей девочке, и ей удалось вытолкнуть Наташу поближе к берегу. Однако, как позже выяснилось, пока Марина спасала девочку, младшие сёстры, опасаясь за подругу и старшую сестру, тоже кинулись на помощь и попали в тот же самый водоворот. Марина, услышав знакомые голоса, зовущие на помощь, снова поплыла спасть очередных жертв водоворота. Она смогла вытолкнуть девочек из воронки, но для того, чтобы спаси себя, сил у неё уже не хватило. Когда её смогли достать из воды, она была уже мертва.

Присвоение звания Героя России

Хоронили отважную девушку всем селом. После похорон председатель сельсовета предложил родным и близким Марины, а также односельчанам подать заявку на присвоение ей звания Героя России. Власти не отказали землякам смелой девушки, и в августе 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о присвоении Марине Владимировне Плотникове звания Героя Российской Федерации. Таким образом, Марина Плотникова стала первой и самой юной представительницей женского пола, кто был удостоен этого звания. Кроме того, она стала первой женщиной героиней в истории Российской Федерации. Однако односельчане Марины не остановились на том, что девушке было присвоено звание героя, и теперь школа в Зубрилово, которую она окончила, носит её имя. Помимо этого, в июле 2016 года в посёлке городского типа Тамала была открыта Аллея Героев, уроженцев Пензенской области. Эту аллею украшает и бюст Марины Плотниковой.

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Метки: Девушка   дети   подвиг   спасение дете   
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3431 пост (3258 в горячем)

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