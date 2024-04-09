90 человек утонули у берегов Мозамбика

По первоначальным данным, судно столкнулось с приливной волной. Начато расследование, чтобы выяснить причину трагедии.

Провинция Нампула наиболее сильно пострадала от вспышки холеры: с октября здесь зарегистрировано 15000 случаев заболевания и 32 смерти.

В последние месяцы в провинции наблюдается большой приток людей, спасающихся от нападений джихадистов в соседней Кабу-Делгаду. За последние шесть лет там погибло не менее 4000 человек и около миллиона были вынуждены покинуть свои дома.