90 человек утонули у берегов Мозамбика

Спасатели ищут выживших после того, как у берегов Мозамбика затонуло рыболовецкое судно, переоборудованное в паром. 130 пассажиров, спасаясь от холеры, пытались добраться до острова вблизи Нампулы.
На данный момент подтверждена гибель 94 человек, среди которых много детей.
Госсекретарь провинции Нампула Хайме Нето сказал: "Судно затонуло, поскольку было переполнено и не предназначено для перевозки пассажиров".
Охваченные паникой, люди бежали от вспышки холеры на материке.
Судно направлялось из Лунги на остров Мозамбик, который раньше служил столицей португальской Восточной Африки. Благодаря своей колониальной архитектуре и богатой истории, остров был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По первоначальным данным, судно столкнулось с приливной волной. Начато расследование, чтобы выяснить причину трагедии.
Провинция Нампула наиболее сильно пострадала от вспышки холеры: с октября здесь зарегистрировано 15000 случаев заболевания и 32 смерти.
В последние месяцы в провинции наблюдается большой приток людей, спасающихся от нападений джихадистов в соседней Кабу-Делгаду. За последние шесть лет там погибло не менее 4000 человек и около миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А щас сами себя тормознули.
Ставлю коньяк против "боярина" , что на борту были инфицированные.