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15 хулиганистых питомца, которые ничего не знают о хороших манерах

15 хулиганистых питомца, которые ничего не знают о хороших манерах (15 фото)

Автор:
11 октября 2020 13:50
Сообщество : Животные
Метки: забавно   питомцы   совесть   хозяева   хулиганистые   
656
15

В этом посте собраны забавные фотоистории домашних животных, которые своими проказами довели хозяев до белого каления. Но выглядят они при этом так мило, что сердиться на них просто не хватает сил...

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Метки: забавно   питомцы   совесть   хозяева   хулиганистые   
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17k
сёмик патрик 46 минут назад
15 хулиганистых питомца, которые ничего не знают о хороших манерахПосмотреть
15 хулиганистых питомца, которые ничего не знают о хороших манерах
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_I_am_an_albatross Полчаса назад
Животное должно жить в своём доме. Всё моё детство у бабушки, начинает кот скакать по дому открываешь дверь. Если кот не понял, берёшь в руки веник. Всё, буйство само выбежало на улицу
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17k
сёмик патрик 45 минут назад
15 хулиганистых питомца, которые ничего не знают о хороших манерахПосмотреть
15 хулиганистых питомца, которые ничего не знают о хороших манерах
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