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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
06 апреля 2024 22:04
Метки: СССР   история   фото   
217
23

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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11k
Billi_Bons 4 часа назад
Таллин, дело хорошее. Но где Рига?
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781
Рижанин 3 часа назад
Поддерживаю остальных - без Риги фото неполные. Той, ещё адекватной и без фашиков, Советской Риги. )
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1k
Sigrllin Jalini 3 часа назад
Кстати, а где Рига? Тут многие рижане...
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5299 постов (5298 в горячем)

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