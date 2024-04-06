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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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7.
Красноярск. Второе капитальное здание кинотеатра "Луч", построенное в 1960 годы, середина 1970-х годов.
22.
Таллин, Эстонская ССР. Вид с только что выстроенной высотной гостиницы «Виру» на Центральную площадь, 1972 год.
23.
Таллин, Эстонская ССР. Улица Пикк (Длинная), 1972 год.
Предыдущая часть здесь: Фотопрогулка по городам СССР
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