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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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Анапа, Краснодарский край. Кинотеатр "Родина".
вчерашний выпуск здесь : Фотопрогулка по городам СССР
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