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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
31 марта 2024 21:39
Метки: СССР   история   фото   
158
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Умница-красавица Час назад
Любинский проспект в Омске назывался в те годы улица Ленина
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5284 поста (5271 в горячем)

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