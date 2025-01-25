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15 раз, когда в старые предметы вдохнули новую жизнь

15 раз, когда в старые предметы вдохнули новую жизнь

Автор:
25 января 2025 22:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вдохнули   Жизнь   Предметы   воображение   старые   творчество   
1689
16

Когда мы смотрим на старые и изношенные предметы, первым делом посещает идея, что им место на помойке. Но на самом деле, за этим потрёпанным видом, скрывается большая история. Хорошо, что есть творческие люди, у которых прекрасное воображение, и они могут вдохнуть новую жизнь в старинные вещи. Взгляните!

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Метки: Вдохнули   Жизнь   Предметы   воображение   старые   творчество   
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3  комментария
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70k
Мойша 3 часа назад
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704
BC3472 2 часа назад
фара и радио прикольно получилось
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3k
Штирлиц 3 часа назад
Комментарий к фото
Единственная вещь, которую я не оценил. Нет, сама реставрация удалась, тут вопросов нет, но рисунок дерева на дверках и ящиках настолько диссонирует, что это нельзя назвать хоть мало-мальски красивым.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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