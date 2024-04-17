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"Спал в пещерах": история любителя бюджетных путешествий

"Спал в пещерах": история любителя бюджетных путешествий

Автор:
17 апреля 2024 09:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Европа   история   мир   путешествие   турист   экономия   
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Житель Норвегии потратил около 7500 долларов на путешествия по 18 странам, сократив расходы за счет отдыха "дикарём". За восемь месяцев 21-летний Роберт Михельсен посетил такие страны, как Португалия, Сербия, Хорватия и Польша. Он хотел увидеть мир так, чтобы "деньги не были препятствием".

Роберт редко ходил в рестораны, в основном питался сырыми яйцами и морковью, ночевал в пещерах или на пляже, иногда в дешёвых хостелах.

Однажды путешественника чуть не ограбили, а ещё ему повстречались волки.

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Роберт, работающий в сфере продаж, сказал: "Я ем много сырых яиц и моркови. Я спал в пещерах и на пляже. Дискомфорт - цена, которую вы платите за свободу. Я хочу увидеть мир и не думаю, что деньги должны меня останавливать. Мне помогают навыки, которым я учился с ранних лет. И я не стал бы ничего менять".

Норвежец начал своё соло-путешествие в феврале 2023 года, остановился на ферме на Азорах, группе островов Португалии.

Каждое утро он доил коров в обмен на тарелку еды и ночлег.

"Я хотел узнать как можно больше о жизни на ферме. В первый месяц я не потратил ни копейки", - поделился турист.

Затем он стал путешествовать по островам, ночевал в палатке.

Спустя два месяца Михельсен отправился в Лиссабон, где остановился в хостеле. Затем он побывал в Алгарве, ночевал в пещерах на пляже.

Он продолжал путешествовать по Европе, иногда встречаясь с родственниками и друзьями.

Так, в Портофино, Италия, его с братом напугала стая волков.

"Волки окружили нашу палатку. Я решил отдохнуть от кемпинга и стал ночевать в хостелах".

Всего за полгода он побывал в 13 странах и вернулся в Норвегию в августе 2023 года. По подсчётам Роберта, он потратил всего 5320 долларов на перелёты, проживание, питание и развлечения.

Четыре месяца он экономил и на Новый год полетел в Будапешт, а затем посетил Словакию, Австрию, Марокко и Англию. Тур обошёлся ему в 2116 долларов.

"Многие люди выбирают курорты и пляжный отдых. Так вы никогда не увидите истинную сторону. Вы платите за то, чтобы оставаться в неведении. Но город может предложить гораздо больше. Я увидел жизнь во всей палитре".

Больше всего Михельсену понравились Италия и Сербия.


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Метки: Европа   история   мир   путешествие   турист   экономия   
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5  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
вот прикол, бомжевать 8 месяцев за 8 к баксов)) Ну конечно каждому свое, но это явно не мое...
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1k
MidMaster 20 минут назад
То есть в рестораны он всё-таки ходил :)
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358
Dima 53 минуты назад
вообще похер на каких мусорках мира он копался
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30k
Serg2001 Час назад
Всё ясно. "Орел и решка" по норвежски... Кстати, питаться сырыми яйцами так себе идея.
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Fuchsia
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  • 2884 поста (2711 в горячем)

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