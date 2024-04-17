"Спал в пещерах": история любителя бюджетных путешествий

Житель Норвегии потратил около 7500 долларов на путешествия по 18 странам, сократив расходы за счет отдыха "дикарём". За восемь месяцев 21-летний Роберт Михельсен посетил такие страны, как Португалия, Сербия, Хорватия и Польша. Он хотел увидеть мир так, чтобы "деньги не были препятствием".
Роберт редко ходил в рестораны, в основном питался сырыми яйцами и морковью, ночевал в пещерах или на пляже, иногда в дешёвых хостелах.
Однажды путешественника чуть не ограбили, а ещё ему повстречались волки.
Роберт, работающий в сфере продаж, сказал: "Я ем много сырых яиц и моркови. Я спал в пещерах и на пляже. Дискомфорт - цена, которую вы платите за свободу. Я хочу увидеть мир и не думаю, что деньги должны меня останавливать. Мне помогают навыки, которым я учился с ранних лет. И я не стал бы ничего менять".
Норвежец начал своё соло-путешествие в феврале 2023 года, остановился на ферме на Азорах, группе островов Португалии.
Каждое утро он доил коров в обмен на тарелку еды и ночлег.
"Я хотел узнать как можно больше о жизни на ферме. В первый месяц я не потратил ни копейки", - поделился турист.
Затем он стал путешествовать по островам, ночевал в палатке.
Спустя два месяца Михельсен отправился в Лиссабон, где остановился в хостеле. Затем он побывал в Алгарве, ночевал в пещерах на пляже.
Он продолжал путешествовать по Европе, иногда встречаясь с родственниками и друзьями.
Так, в Портофино, Италия, его с братом напугала стая волков.
"Волки окружили нашу палатку. Я решил отдохнуть от кемпинга и стал ночевать в хостелах".
Всего за полгода он побывал в 13 странах и вернулся в Норвегию в августе 2023 года. По подсчётам Роберта, он потратил всего 5320 долларов на перелёты, проживание, питание и развлечения.
Четыре месяца он экономил и на Новый год полетел в Будапешт, а затем посетил Словакию, Австрию, Марокко и Англию. Тур обошёлся ему в 2116 долларов.
"Многие люди выбирают курорты и пляжный отдых. Так вы никогда не увидите истинную сторону. Вы платите за то, чтобы оставаться в неведении. Но город может предложить гораздо больше. Я увидел жизнь во всей палитре".
Больше всего Михельсену понравились Италия и Сербия.
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