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Люди из стали. Александр Соколов

Люди из стали. Александр Соколов

Автор:
06 апреля 2024 14:05
Сообщество : Истории
Метки: милиция СССР   мужество.   подвиг   
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"Направо же!": об инспекторе ДПС Александре Соколове, ушедшем в бессмертие на дороге у города Куйбышев в 1983 году

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Говоря о подвиге, мы чаще всего представляем участников различных войн - сражающихся на передовой бойцов, живущих под вражескими пулями. Однако, для мужественного поступка нет точного места и всё зависит от человека, решившего рискнуть своей жизнью ради других.

И об одном из таких героев я и хотел бы Вам сегодня рассказать

2 сентября 1983 года. По трассе в районе города Куйбышев (прим. - ныне Самара) двигалась колонна из девяти автобусов, везущая рабочих одного из городских предприятий. Впереди них, в качестве сопровождения - автомобиль госавтоинспекции.

За рулем в этот день находился сотрудник дивизиона дорожно-патрульной службы, сержант Александр Соколов, уроженец Куйбышевской области. До работы в ДПС Александр проработал на четвёртом государственном подшипниковом заводе Куйбышева (прим. - ГПЗ-4), отслужил в Советской армии и вернулся домой, вскоре устроившись работать в милицию.

И буквально несколько дней назад, 30 августа, парень отметил день рождения - исполнилось 22 года. Возраст, позволяющий мечтать и строить планы на будущее.

Планы, которым не суждено было сбыться...

"Направо же!..."

Неожиданно на дороге появляется "КАМАЗ", с огромной скоростью мчащийся навстречу автоколонне с рабочими. Александр видит, что грузовик, за рулём которого, как оказалось, находился пьяный водитель, "летит" прямо на автобусы.

"...Только в первом автобусе, следующим за патрульным автомобилем ГАИ под управлением Саши, находилось 80 пассажиров, а в автоколонне было 9 автобусов..."

Из письма Владислава Чудакова

По сигнальной громкоговорящей установке, находящейся в милицейском автомобиле, Александр Соколов кричит, чтобы водитель "КАМАЗа" снизил скорость и ушел от неминуемого столкновения.

Не слышат...

Позади милиционера сотни людей и каждого из них, живым и здоровым, ждут дома родные и близкие. И все пассажиры прекрасно видят, что грузовик мчится напролом, и, что между ним и автобусами лишь машина дивизиона ДПС.

Надеясь, что водитель большегруза свернёт с дороги, сержант в последний раз, уже тихим и понимающим голосом говорит через установку:

"...Направо же!..."

Но нет - "КАМАЗ" лишь набирал скорость, и 22-летний сержант милиции Александр Соколов решает закрыть собой автомобильную колонну...

"...В этих словах уже не было приказного, повелительного тона, они выражали скорее сожаление и досаду о том, что он не смог предотвратить <...>. Одновременно эти слова были похожи на прощание с людьми, которых он больше не увидит..."

Из письма Владислава Чудакова

Александр Соколов был награжден орденом Красной Звезды. О его подвиге напишут позже в газетах, а в его родной школе №72 будет открыт мемориальный стенд в память о герое.

В этом же учебном заведении хранится милицейская форма Александра, переданная Егором Николаевичем - отцом мужественного парня, спасшего жизни огромного количества горожан ценой своей...

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Метки: милиция СССР   мужество.   подвиг   
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Игорь
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