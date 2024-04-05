Он пришёл из ниоткуда: загадка Каспара Хаузера

Описанное выше - это со слов самого Каспара Хаузера. На улицах города, странного молодого человека, одетого в простую одежду крестьянина и шагающего неуверенным "пьяным" шагом, заприметил сапожник Георг Вайхман. Он решил подойти, чтобы спросить, всё ли в порядке, а Каспар просто отдал ему письмо, которое адресовалось командующему четвёртым эскадроном 6-го полка лёгкой кавалерии.

Вайхман решил отвести Каспара к указанному на конверте адресату домой, но того на месте не оказалось. Пока Хаузер ждал в коридоре, слуги командующего решили покормить его, принеся мясо с пивом. Гость, едва укусив угощение, выплюнул его, согласившись поесть только то, что ел всю жизнь - воду и хлеб.





Каспар вообще ничего не говорил, он просто плакал и указывал на собственные ноги, обутые в кавалерийские сапоги с отрезанными носами. Как он попал в город? Ответом была та самая зазубренная фраза про кавалериста. Вернувшись наконец домой командующий увидел спящего на конюшне молодого человека и когда его разбудили, продолжал радостно повторять заученное. Командующий решил дать ему бумагу и ручку и юноша уверенным почерком написал "Каспар Хаузер". Вот так его и стали называть.

А то самое письмо вообще никак не помогло прояснить ситуацию. В письме говорилось, что мальчик был ему подкинут в 1812 году неизвестной женщиной, что воспитал он его в христианстве, но никак больше не может содержать его дома, ибо гол как сокол. После автор предлагал или взять Каспара к себе на службу, или, цитируя послание, "выпустить ему кишки, или вздёрнуть у себя над камином". Мило.

В конверте было ещё одно письмо, будто бы от матушки Каспара, но анализ почерка быстро показал, что написаны они одним и тем же человеком. В письме "матери" говорилось, что опекун должен его содержать до 17 лет, а потом отправить служить в кавалерию, где служил и его погибший отец.