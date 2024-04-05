Он пришёл из ниоткуда: загадка Каспара Хаузера

Как-то раз, погожим майским денёчком 1828 года, в Нюрнберге появился молодой человек, споры о личности которого до сих пор не утихают. Он чем-то напоминал детей-маугли, разве что был более социализирован. Кем же был Каспар Хаузер?
Представьте такую картину: малюсенькая комнатка с очень низким потолком, крошечные окна заколочены досками, в полу дырка для справления нужды, печка и всё. Всю свою сознательную жизнь 16-летний Каспар видел только это.
Комнатка была пусть и убогой, но чистой, как и сам юноша - волосы острижены, ногти тоже, а одежда меняется регулярно, только вот Каспар никак не может вспомнить, как же это происходит. Он получает на ужин хлеб и воду с каким-то необычным вкусом, после которой он крепко засыпал, а просыпался уже приведённый в порядок. Из игрушек у мальчика было две деревянных лошадки и деревянная же собачка.
Изредка к нему приходит человек. В какой-то из дней он приносит тетради, перья, книги и начинает учить мальчика, сурово наказывая за каждую ошибку. Теперь Каспар умеет немного читать и писать. А следом настал день, когда Каспар оказался на улице - его туда вынес тот же учитель, переодев в другую одежду и начал учить ходить. Каморка, где обитал мальчик, была настолько мала, что там даже ходить было негде. Теперь юноша стал заучивать фразу, по приказу странного человека: "Я всегда мечтал быть кавалеристом, как и мой отец".
Когда Хаузер научился сносно ходить, он отправился со своим надзирателем в долгий путь. Через пару дней они пришли в Нюрнберг. Там неизвестный мужчина всунул Каспару в руки письмо, ткнул в сторону Новой воротной улицы и ушёл. Растерянный молодой человек был в настоящем ужасе от того, что творилось вокруг, но покорно пошёл в указанном направлении.
Описанное выше - это со слов самого Каспара Хаузера. На улицах города, странного молодого человека, одетого в простую одежду крестьянина и шагающего неуверенным "пьяным" шагом, заприметил сапожник Георг Вайхман. Он решил подойти, чтобы спросить, всё ли в порядке, а Каспар просто отдал ему письмо, которое адресовалось командующему четвёртым эскадроном 6-го полка лёгкой кавалерии.
Вайхман решил отвести Каспара к указанному на конверте адресату домой, но того на месте не оказалось. Пока Хаузер ждал в коридоре, слуги командующего решили покормить его, принеся мясо с пивом. Гость, едва укусив угощение, выплюнул его, согласившись поесть только то, что ел всю жизнь - воду и хлеб.
Каспар вообще ничего не говорил, он просто плакал и указывал на собственные ноги, обутые в кавалерийские сапоги с отрезанными носами. Как он попал в город? Ответом была та самая зазубренная фраза про кавалериста. Вернувшись наконец домой командующий увидел спящего на конюшне молодого человека и когда его разбудили, продолжал радостно повторять заученное. Командующий решил дать ему бумагу и ручку и юноша уверенным почерком написал "Каспар Хаузер". Вот так его и стали называть.
А то самое письмо вообще никак не помогло прояснить ситуацию. В письме говорилось, что мальчик был ему подкинут в 1812 году неизвестной женщиной, что воспитал он его в христианстве, но никак больше не может содержать его дома, ибо гол как сокол. После автор предлагал или взять Каспара к себе на службу, или, цитируя послание, "выпустить ему кишки, или вздёрнуть у себя над камином". Мило.
В конверте было ещё одно письмо, будто бы от матушки Каспара, но анализ почерка быстро показал, что написаны они одним и тем же человеком. В письме "матери" говорилось, что опекун должен его содержать до 17 лет, а потом отправить служить в кавалерию, где служил и его погибший отец.
Полудикого парня решили пока устроить на ночлег и привели его в местную тюрьму, на верхний этаж Фестнеровой башни, где и заперли. Надзиратель Андреас Хильтель приглядывал за новеньким, причём скрытно, чтобы понять, валяет ли дурака Каспар или всё сказанное им, таки, правда. В башне, кстати, частенько бывали дети Андреаса, которые научили юношу рисовать и нескольким новым словам.
Хильтель видел, что его подопечный очень странный. На его лице часто возникла широкая и сияющая улыбка, а когда жена надзирателя купала его, то Каспар не проявлял никакого стеснения. Он, похоже, вообще не подозревал о том, что существуют различия между полами и, основанные на этом, нормы приличий. В камере он занимался тем, что привык делать годы: просто сидел, вытянув ноги и смотрел в одну точку. В общем, Каспар Хаузер совершенно не притворялся.
С другими людьми он не общался, да и вообще предпочитал никак не взаимодействовать с новым, для себя, миром. Но, при этом, его приводило в восторг абсолютно всё: новое растение, новое животное, которое он неизменно называл лошадкой, помятуя о своей игрушке. Как работает огонь Каспару было неизвестно, а за зеркалом он искал своё отражение. При этом, Хаузер был очень и очень смышлёным: быстро схватывал новое, хорошо рисовал и также хорошо учил новые слова. К нему стали приходить любопытные горожане, чтобы пообщаться с "маугли" и подарить ему игрушку. Доктора у него не нашли каких-то проблем со здоровьем, кроме слишком низкого роста и проблем с ногами: создавалось ощущение, что большую часть жизни Каспар провёл сидя. Скорее всего так и было.
Шустрый ум Каспара привёл к тому, что уже в июле 1828 года его решили отдать на поруки профессору Георгу Фридриху Даумеру. Он заботился о Хаузере и внимательно наблюдал за ним, записывая происходящее. Молодой человек начал писать письма и заметки, научился ездить верхом за несколько дней и у него даже проявилось чувство юмора. Каспар прекрасно видел в темноте, но вот яркий свет приводил к острой боли. Громкие звуки приводили его в панический ужас, ему буквально достаточно было почуять запах вина, чтобы захмелеть, а аромат любого цветка он считал отвратительным.
Каспар
В целом, с учётом того, какая жизнь была у Каспара Хаузера, можно сказать, что он выкарабкался с относительно малыми потерями и теперь его жизнь пойдёт на лад.
Если бы не тот факт, что кому-то он очень и очень мешал...
Первое покушение на Хаузера было совершено в октябре 1829 года. Неизвестный мужчина, затаившись около дома профессора Даумера, попытался перерезать ему горло. Каспар смог увернуться, отделавшись царапиной.
Второе покушение было "удачным".
14 октября 1833 года, когда Каспар прогуливался в парке, незнакомец отвёл его в сторону, сказав, что у него для молодого человека есть некий важный документ. Там убийца нанёс Хаузеру четыре удара в грудь, от которых тот и скончался, спустя несколько дней.
Полиция пыталась найти убийцу, но безуспешно.
Но зачем?
Первый, кто решил написать биографию загадочного незнакомца, Ансельм фон Фейербах, был уверен, что Каспар был потомком герцога Баденского Карла Фридриха. Ему удалось собрать доказательства своей теории и они были довольно убедительны.
Сегодняшние исследователи жизни Каспара предполагают следующее: наследника похитили из колыбели, в которую положили больного и слабого ребёнка садовника. Ребёнок вскоре умер.
Сам же Каспар, который долгое время не видел разницы между воспоминаниями и сновидениями, рисовал гербы, развешанные на стенках замка Баденского. Он помнил их и, хорошо рисуя, довольно точно воспроизводил на бумаге. Ещё он рассказывал о тех, кто его воспитывал, когда он был совсем маленьким, их лица и одежду.
Похищение было весьма необходимо второй супруге Баденского, баронессе фон Гейерберг: от первого брака у Карла Фридриха было несколько детей. Баронесса подарила герцогу четверых сыновей, но ни один из них не мог, в тот момент, оказаться на престоле. После кончины герцога место на престоле занял его внук Карл-Людвиг, чьим старшим сыном, возможно, являлся Каспар Хаузер. Второй сын не прожил долго, а дочери не могли занимать трон.
Когда умер уже Карл-Людвиг, но на его место пришёл его дядя Людвиг, но вскоре он умер по очень подозрительных обстоятельствах. Вот тут-то уже наконец родичи закончились и настал момент сыновей баронессы фон Гейерберг. Но тут возник неприятный молодой юноша, очень уж подходящий на роль похищенного сына и, стало быть, прямого наследника престола. Повод? Повод.
От предположений к науке.
В 1996 году специалисты решили провести анализ кровавых пятен на нижнем белье Каспара Хаузера (но то, что это его исподнее, стопроцентной уверенности не было) и сравнить их с ДНК поздних потомков жены Карла-Людвига. Анализ ДНК не подтвердил принадлежность владельца нижнего белья к династии Баденских.
Но в коллекции Фейербаха сохранились шляпа, штаны и волосы Каспара Хауезра, точно ему принадлежащие. И вот тут генетическое сходство показало аж 95%.
Споры ведутся до сих пор, а сама жизнь молодого человека, пусть и недолгая, стала каким-то удивительным детективно-приключенческим романом.
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