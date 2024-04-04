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Получил имя и форму: красноярский футбольный клуб заключил контракт с котиком

Получил имя и форму: красноярский футбольный клуб заключил контракт с котиком

Автор:
04 апреля 2024 18:15
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   интересное   контракт   котик   милота   фото   футбольный клуб   
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В контракте указано, что Лёва должен иметь лапки и быть "самым крутым котом".

Красноярский футбольный клуб "Елисей" заключил контракт с бездомным котом по кличке Лёва. Его взяли из приюта, дали имя Лёва Елисеев и взяли на работу в футбольный клуб. Подписание контракта состоялось в торжественной обстановке в присутствии команды и талисмана. Договор с котиком заключил директор.

Котику подарили не только имя. Теперь у него есть два комплекта формы и целя армия фанатов. Главными обязанностями Лёвы указаны: иметь лапки, уметь играть в футбол, «быть самым крутым котом», быть похожим на льва и радовать болельщиков.

«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам», — говорится в пресс-релизе «Енисея».

Работодатель в свою очередь обязался обеспечивать кота вкусняшками и игрушками, гладить за успешную игру и играть с ним. Сумма пушистого трансфера не сообщается. Таким образом футбольный клуб привлекает внимание к бездомным животным.

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Метки: Бездомные животные   интересное   контракт   котик   милота   фото   футбольный клуб   
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1  комментарий
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Опиум для народа 45 минут назад
Василису Микулишну из одноименного мультфильма спалили что она баба по отношению к кошкам. А сейчас мужики стали как бабы со своими "мимими"... Тьфу...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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