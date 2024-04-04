Получил имя и форму: красноярский футбольный клуб заключил контракт с котиком

В контракте указано, что Лёва должен иметь лапки и быть "самым крутым котом".
Красноярский футбольный клуб "Елисей" заключил контракт с бездомным котом по кличке Лёва. Его взяли из приюта, дали имя Лёва Елисеев и взяли на работу в футбольный клуб. Подписание контракта состоялось в торжественной обстановке в присутствии команды и талисмана. Договор с котиком заключил директор.
Котику подарили не только имя. Теперь у него есть два комплекта формы и целя армия фанатов. Главными обязанностями Лёвы указаны: иметь лапки, уметь играть в футбол, «быть самым крутым котом», быть похожим на льва и радовать болельщиков.
«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам», — говорится в пресс-релизе «Енисея».
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Работодатель в свою очередь обязался обеспечивать кота вкусняшками и игрушками, гладить за успешную игру и играть с ним. Сумма пушистого трансфера не сообщается. Таким образом футбольный клуб привлекает внимание к бездомным животным.
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