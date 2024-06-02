Абрамович породнился с миллиардером Мердоком ...через тёщу

Бывшая теща Романа Абрамовича — 67-летняя Елена Жукова 1 июня стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока, - сообщила газета The Sun.

Журналисты уточнили, что американский миллиардер женился в пятый раз. От прошлых отношений у него шестеро детей.

Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока — Морага, расположенном в горах Санта-Моника, в окрестностях Лос-Анжелеса. Раньше оно принадлежало режиссеру фильма «Унесенные ветром». Мердок выкупил усадьбу в 2013 году. Именно там он находился на самоизоляции во время пандемии коронавируса вместе с теперь уже бывшей женой Джерри Холл.