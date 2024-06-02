Абрамович породнился с миллиардером Мердоком ...через тёщу

Руперт Мердок - американский медиамагнат, входящий в сотню богатейших людей мира, женился на бывшей тёще Абрамовича, которая является по совместительству бабушкой детям российского бизнесмена.
Бывшая теща Романа Абрамовича — 67-летняя Елена Жукова 1 июня стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока, - сообщила газета The Sun.
Журналисты уточнили, что американский миллиардер женился в пятый раз. От прошлых отношений у него шестеро детей.
Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока — Морага, расположенном в горах Санта-Моника, в окрестностях Лос-Анжелеса. Раньше оно принадлежало режиссеру фильма «Унесенные ветром». Мердок выкупил усадьбу в 2013 году. Именно там он находился на самоизоляции во время пандемии коронавируса вместе с теперь уже бывшей женой Джерри Холл.
Первые слухи о романе Мердока и Жуковой появились в августе 2023 года, когда журналисты узнали, что пара несколько недель отдыхала на яхте в Средиземном море, пишет Газета.ру.
В марте 2024 года стало известно об их помолвке. Встреча Мердока и Жуковой произошла благодаря знакомству Дарьи Жуковой с бывшей женой Мердока Венди Денг. Пока Дарья была замужем за Абрамовичем, она вела активную светскую жизнь, приобрела много знакомств в сфере искусства, курировала несколько фондов, а также открыла музей «Гараж» в Москве и пространство «Новая Голландия» в Петербурге, собрала крупную коллекцию экземпляров современного искусства. После развода (в 2017 году) женщина, уже заработав себе имя в светских кругах, продолжала заниматься искусством и благотворительными мероприятиями.
Издание опубликовало фотографии с торжества.
На невесте было элегантное белое платье с глубоким декольте, а в руках она держала скромный букет ландышей. Мердок женился в темном костюме, белой рубашке и желтом галстуке с принтом. При этом обувь миллиардер предпочел надеть удобную — темные кроссовки.
В конце марта 2023 года сообщалось о помолвке Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута.
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления корпораций Fox и News. Его место занял сын Лахлан Мердок.
Источник:
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