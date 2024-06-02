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Абрамович породнился с миллиардером Мердоком ...через тёщу

Абрамович породнился с миллиардером Мердоком ...через тёщу

Автор:
02 июня 2024 23:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: абрамович   богатство   миллиардер   руперт мердок   свадьба   теща   
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Руперт Мердок - американский медиамагнат, входящий в сотню богатейших людей мира, женился на бывшей тёще Абрамовича, которая является по совместительству бабушкой детям российского бизнесмена.

Бывшая теща Романа Абрамовича — 67-летняя Елена Жукова 1 июня стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока, - сообщила газета The Sun.

Журналисты уточнили, что американский миллиардер женился в пятый раз. От прошлых отношений у него шестеро детей.

Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока — Морага, расположенном в горах Санта-Моника, в окрестностях Лос-Анжелеса. Раньше оно принадлежало режиссеру фильма «Унесенные ветром». Мердок выкупил усадьбу в 2013 году. Именно там он находился на самоизоляции во время пандемии коронавируса вместе с теперь уже бывшей женой Джерри Холл.

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Первые слухи о романе Мердока и Жуковой появились в августе 2023 года, когда журналисты узнали, что пара несколько недель отдыхала на яхте в Средиземном море, пишет Газета.ру.

В марте 2024 года стало известно об их помолвке. Встреча Мердока и Жуковой произошла благодаря знакомству Дарьи Жуковой с бывшей женой Мердока Венди Денг. Пока Дарья была замужем за Абрамовичем, она вела активную светскую жизнь, приобрела много знакомств в сфере искусства, курировала несколько фондов, а также открыла музей «Гараж» в Москве и пространство «Новая Голландия» в Петербурге, собрала крупную коллекцию экземпляров современного искусства. После развода (в 2017 году) женщина, уже заработав себе имя в светских кругах, продолжала заниматься искусством и благотворительными мероприятиями.

Издание опубликовало фотографии с торжества.

На невесте было элегантное белое платье с глубоким декольте, а в руках она держала скромный букет ландышей. Мердок женился в темном костюме, белой рубашке и желтом галстуке с принтом. При этом обувь миллиардер предпочел надеть удобную — темные кроссовки.

В конце марта 2023 года сообщалось о помолвке Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута.

Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления корпораций Fox и News. Его место занял сын Лахлан Мердок.

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Метки: абрамович   богатство   миллиардер   руперт мердок   свадьба   теща   
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7  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
да по сравнению с ним Бидон еще живчик...бабушка мутит чот..ей еще жить и жить..ну..и еврейские племенные связи нужно продолжать конечное же.
ГОРЬКО!
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3
Kisa ☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
Так он и моложе на 12 лет и до 93 я сомневаюсь, что протянет
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19k
Михаил Гривин 5 минут назад
Он кеды у Бидона спёр!!!
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25
Петр Паркер Полчаса назад
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5k
РАТНИК 42 минуты назад
Бесы и жиды - дети Сатаны. У них нет совести - это качество не заложено природой - они по жизни творят бесовщину.
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3
Kisa 49 минут назад
Фух, теперь есть кому писю деда гладить
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823
mik6059 Час назад
Абрамович освоил ещё один вид бизнеса - тёща в аренду. Помрёт Мердок - ещё кошелёк пополнится
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1505 постов (1434 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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101408



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