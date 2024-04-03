Сумасшедшая биография Джона Макафи: миллиардера и создателя McAfee

Этот парень умудрился прожить настолько насыщенную жизнь, что хватило бы на нескольких людей. Согласитесь, все талантливые люди разводят в своей голове самых породистых тараканов.
В 2021 году летом в Испании был найден мёртвым создатель одного из самых известных антивирусов, участник громких скандалов на почве наркотиков и огнестрельного оружия, налоговый уклонист и муж бывшей секс-работницы.
А родился Макафи в 1945 году в Сидерфорде (Глостершир, Великобритания). Маленький Джон уже с самого детства проявлял склонность к точным наукам и даже алкоголик-отец, покончивший с собой (Джону в тот момент было всего 15 лет), не стал для него препятствием, чтобы получить качественное образование. В 1967 году Макафи получил степень бакалавра математики в местном колледже.
Далее Джон начал работать в компьютерной компании, где стал изучать программирование, а после перешёл работать в другую. Именно на второй работе он на машине IBM создавал графики движения поездов. В тот же период Джон начал употреблять психоделики, которые оказали большое влияние на его внутреннее состояние. Работу молодой человек бросил и позже говорил, что его жизнь - это всего лишь галлюцинация.
Макафи перебрался в Америку и стал работать там, нигде не задерживаясь, включая даже такое аппетитное место, как лаборатория NASA.
Кстати, в 1968 году, Макафи завёл роман со своей студенткой, которую он наставлял, пока работал над своей докторской по математике в Филадельфийском колледже. Ситуация привела к краху академической карьеры Макафи - начальство колледжа "попросило" его из колледжа. Джон женился на студентке и перебрался в Кремниевую долину. Перескакивая с одного места работы на другое (Siemens, NASA, General Electric, Xerox, Univac), будущий создатель антивируса вовсю развлекался употреблением наркотиков и алкоголя. В одном из интервью он упомянул, что большинство его начальников тоже грешили употреблением. Макафи скрывал свои увлечения и от матери, и от жены, но вот на своих рабочих местах он не стеснялся "пообедать" какими-нибудь веществами. "Это было странное время" - вспоминал о том периоде Макафи.
В начале 80-х сначала от Макафи ушла жена, не выдержав поведения мужа, а компания Omex, где, сидя на рабочем месте, Джон ежедневно пил и употреблял, выставила его за дверь.
Макафи решил наконец справиться с зависимостями и пошёл на собрания анонимных алкоголиков.
В 1986 году на компьютеры обрушилась первая во всём мире эпидемия вируса. Вирус, созданный пакистанскими братьями Базит и Амжад Фарук Альви, названный Brain. Он отслеживал пиратские копии их медицинского программного обеспечения. Макафи довольно быстро понял, что мир вскоре будет остро нуждаться в таблетке от самых разных вирусов и тут же пригласил на работу нескольких разработчиков, выпустив вместе с ними первый антивирус, назвав его VirusScan + McAfee.
Антивирус был бесплатным только для частных лиц, а вот компании уже нужно было платить. Бизнес пошёл в гору, а его создатель тут же стал известным, раздавая интервью, где подробно рассказывал об опасности вирусов.
Атака вируса Michelangelo стала настоящей сенсацией: программа никак была заметна на устройстве до 6 марта, а вот в день рождения величайшего скульптора вирус активизировался и навсегда уничтожал данные с жёсткого диска, а после выводил из строя компьютер. Michelangelo принёс Джону Макафи миллионы и он забрал себе 67% рынка антивирусов.
В 1994 году Макафи продал собственную компанию Intel за 100 млн долларов и пустился во все тяжкие. Он активно занимался йогой и пытался привлечь к этому занятию всех, кого встречал на своём пути. Занимался чтением лекций, несколько раз пытался создать то, что мы сегодня называем мессенджером, потом купил парк винтажных автомобилей и парк самолётов, построил девять домов, где хранил различные произведения искусства.
Кризис 2007-2008 годов сильно уменьшил состояние Макафи - ему пришлось продать ряд активов и недвижимость на Гавайях, в Колорадо, в Нью-Мексико и Аризоне, а потом перебраться в Белиз. Это скромное государство в Центральной Америке, с весьма и весьма гибкой налоговой системой.
В Белизе мужчине пришло в голову создать новый растительный вид антибиотиков и построил компанию QuorumEx. Вместе с этим он организовал в Белизе продажи сигар, кофе и создал компанию водных такси. В его окружении были несколько профессиональных бодигардов, сторожевые псы, а вот IP-адрес Джон менял несколько раз на дню.
Свою такую излишнюю осмотрительность Макафи объяснял наркотическими веществами, которые были с ним почти всю жизнь, а тут у него ещё и своя лаборатория была.
Когда обнаружилось, что недалеко существует деревня наркоторговцев, Джон не придумал ничего лучше, чем начать спонсировать полицию и подкупать небольших наркоторговцев, чтобы те ушли из бизнеса. Но всё это привело к тому, что в мае 2012 года к Джону Макафи пришла в гости полиция с обыском.
Создателя антивируса обвинили в торговле нелицензированными медикаментами и незаконной торговле оружием. Макафи сумел отстоять себя и обвинения с него были сняты. А власти ещё и получили вдобавок иск за необоснованный арест.
Через полгодика полиция пришла снова, когда Макафи начал обвинять соседа, что тот отравил его собак. В ноябре сосед был найден мёртвым - его застрелили.
Макафи рубанул по всем сразу: обвинил и коррумпированное правительство и какого-то бизнесмена, которому он решил не платить. Чтобы не оказаться в тюрьме, Джон решил удрать из страны и выбрал новым домом Гватемалу.
Тут у него начался самый настоящий сериал: Макафи прятался от полиции в заброшенных зданиях, постоянно менял телефоны, а потом вообще нанял двойника, который уехал в Мексику с КНДР-вским паспортом. Изобретательно, но двойник был арестован и новость об этом тут же улетела во все СМИ и соцсети.
Настоящий же Джон выкрасив бороду и волосы в другой цвет и изменив скулы при помощи жвачки, сумел пройти контроль и пробрался в Гватемалу.
Умный, вроде бы, парень, решил поделиться рассказом о том, как он чист и невиновен и его вскоре арестовали. В отделении полиции он убедительно симулировал сердечный приступ, чтобы у его адвоката было время на опротестование депортации в Белиз.
Всё закончилось экстрадицией в США и в Майами Джон повстречал свою большую любовь - бывшую секс-работницу Дженис. Они поженились, а Макафи начал выступать с лекциями, увлёкся криптовалютой, планировал баллотироваться в президенты. Нескучный был мужчина, неуёмный.
В октябре 2020 года Джон Макафи был арестован в Испании, чтобы после перенаправить его в Америку. Мужчину обвинили в утаивании недвижимости, яхт, машин и 23 млн долларов в биткоинах. Ну и самое любимое у таких вот товарищей - оформление собственных активов на других и использование криптосчетов.
Бизнесмену грозило аж 30 лет тюрьмы, уже в июне 2021 года Макафи, которому тогда было уже 75 лет, был найден мёртвым в тюрьме Барселоны. Каталонское Министерство юстиции заявило, что случившееся могло быть суицидом.
Но в 2019 году Джон Макафи писал в своих соцсетях: "Получил сообщение от официальных лиц США, по сути, говорящих: "Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя". Сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончу с собой, то я этого не делал. Меня убили". И в октябре 2020 года, после ареста, Джон подтвердил, что добровольно не собирается уходить из жизни.
Макафи вообще был сторонником теории заговора о "теневом правительстве всего мира" и умолял не выдавать его Америке.
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