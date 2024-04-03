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Сумасшедшая биография Джона Макафи: миллиардера и создателя McAfee

Сумасшедшая биография Джона Макафи: миллиардера и создателя McAfee

Автор:
03 апреля 2024 21:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бизнесмен   биография   интересное   интернет   криминал   люди   миллиардер   приключения   
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Этот парень умудрился прожить настолько насыщенную жизнь, что хватило бы на нескольких людей. Согласитесь, все талантливые люди разводят в своей голове самых породистых тараканов.

В 2021 году летом в Испании был найден мёртвым создатель одного из самых известных антивирусов, участник громких скандалов на почве наркотиков и огнестрельного оружия, налоговый уклонист и муж бывшей секс-работницы.

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А родился Макафи в 1945 году в Сидерфорде (Глостершир, Великобритания). Маленький Джон уже с самого детства проявлял склонность к точным наукам и даже алкоголик-отец, покончивший с собой (Джону в тот момент было всего 15 лет), не стал для него препятствием, чтобы получить качественное образование. В 1967 году Макафи получил степень бакалавра математики в местном колледже.

Далее Джон начал работать в компьютерной компании, где стал изучать программирование, а после перешёл работать в другую. Именно на второй работе он на машине IBM создавал графики движения поездов. В тот же период Джон начал употреблять психоделики, которые оказали большое влияние на его внутреннее состояние. Работу молодой человек бросил и позже говорил, что его жизнь - это всего лишь галлюцинация.
Макафи перебрался в Америку и стал работать там, нигде не задерживаясь, включая даже такое аппетитное место, как лаборатория NASA.

Кстати, в 1968 году, Макафи завёл роман со своей студенткой, которую он наставлял, пока работал над своей докторской по математике в Филадельфийском колледже. Ситуация привела к краху академической карьеры Макафи - начальство колледжа "попросило" его из колледжа. Джон женился на студентке и перебрался в Кремниевую долину. Перескакивая с одного места работы на другое (Siemens, NASA, General Electric, Xerox, Univac), будущий создатель антивируса вовсю развлекался употреблением наркотиков и алкоголя. В одном из интервью он упомянул, что большинство его начальников тоже грешили употреблением. Макафи скрывал свои увлечения и от матери, и от жены, но вот на своих рабочих местах он не стеснялся "пообедать" какими-нибудь веществами. "Это было странное время" - вспоминал о том периоде Макафи.

В начале 80-х сначала от Макафи ушла жена, не выдержав поведения мужа, а компания Omex, где, сидя на рабочем месте, Джон ежедневно пил и употреблял, выставила его за дверь.
Макафи решил наконец справиться с зависимостями и пошёл на собрания анонимных алкоголиков.

В 1986 году на компьютеры обрушилась первая во всём мире эпидемия вируса. Вирус, созданный пакистанскими братьями Базит и Амжад Фарук Альви, названный Brain. Он отслеживал пиратские копии их медицинского программного обеспечения. Макафи довольно быстро понял, что мир вскоре будет остро нуждаться в таблетке от самых разных вирусов и тут же пригласил на работу нескольких разработчиков, выпустив вместе с ними первый антивирус, назвав его VirusScan + McAfee.

Антивирус был бесплатным только для частных лиц, а вот компании уже нужно было платить. Бизнес пошёл в гору, а его создатель тут же стал известным, раздавая интервью, где подробно рассказывал об опасности вирусов.

Атака вируса Michelangelo стала настоящей сенсацией: программа никак была заметна на устройстве до 6 марта, а вот в день рождения величайшего скульптора вирус активизировался и навсегда уничтожал данные с жёсткого диска, а после выводил из строя компьютер. Michelangelo принёс Джону Макафи миллионы и он забрал себе 67% рынка антивирусов.

В 1994 году Макафи продал собственную компанию Intel за 100 млн долларов и пустился во все тяжкие. Он активно занимался йогой и пытался привлечь к этому занятию всех, кого встречал на своём пути. Занимался чтением лекций, несколько раз пытался создать то, что мы сегодня называем мессенджером, потом купил парк винтажных автомобилей и парк самолётов, построил девять домов, где хранил различные произведения искусства.
Кризис 2007-2008 годов сильно уменьшил состояние Макафи - ему пришлось продать ряд активов и недвижимость на Гавайях, в Колорадо, в Нью-Мексико и Аризоне, а потом перебраться в Белиз. Это скромное государство в Центральной Америке, с весьма и весьма гибкой налоговой системой.

В Белизе мужчине пришло в голову создать новый растительный вид антибиотиков и построил компанию QuorumEx. Вместе с этим он организовал в Белизе продажи сигар, кофе и создал компанию водных такси. В его окружении были несколько профессиональных бодигардов, сторожевые псы, а вот IP-адрес Джон менял несколько раз на дню.

Свою такую излишнюю осмотрительность Макафи объяснял наркотическими веществами, которые были с ним почти всю жизнь, а тут у него ещё и своя лаборатория была.

Когда обнаружилось, что недалеко существует деревня наркоторговцев, Джон не придумал ничего лучше, чем начать спонсировать полицию и подкупать небольших наркоторговцев, чтобы те ушли из бизнеса. Но всё это привело к тому, что в мае 2012 года к Джону Макафи пришла в гости полиция с обыском.

Создателя антивируса обвинили в торговле нелицензированными медикаментами и незаконной торговле оружием. Макафи сумел отстоять себя и обвинения с него были сняты. А власти ещё и получили вдобавок иск за необоснованный арест.
Через полгодика полиция пришла снова, когда Макафи начал обвинять соседа, что тот отравил его собак. В ноябре сосед был найден мёртвым - его застрелили.

Макафи рубанул по всем сразу: обвинил и коррумпированное правительство и какого-то бизнесмена, которому он решил не платить. Чтобы не оказаться в тюрьме, Джон решил удрать из страны и выбрал новым домом Гватемалу.


Тут у него начался самый настоящий сериал: Макафи прятался от полиции в заброшенных зданиях, постоянно менял телефоны, а потом вообще нанял двойника, который уехал в Мексику с КНДР-вским паспортом. Изобретательно, но двойник был арестован и новость об этом тут же улетела во все СМИ и соцсети.

Настоящий же Джон выкрасив бороду и волосы в другой цвет и изменив скулы при помощи жвачки, сумел пройти контроль и пробрался в Гватемалу.
Умный, вроде бы, парень, решил поделиться рассказом о том, как он чист и невиновен и его вскоре арестовали. В отделении полиции он убедительно симулировал сердечный приступ, чтобы у его адвоката было время на опротестование депортации в Белиз.

Всё закончилось экстрадицией в США и в Майами Джон повстречал свою большую любовь - бывшую секс-работницу Дженис. Они поженились, а Макафи начал выступать с лекциями, увлёкся криптовалютой, планировал баллотироваться в президенты. Нескучный был мужчина, неуёмный.

В октябре 2020 года Джон Макафи был арестован в Испании, чтобы после перенаправить его в Америку. Мужчину обвинили в утаивании недвижимости, яхт, машин и 23 млн долларов в биткоинах. Ну и самое любимое у таких вот товарищей - оформление собственных активов на других и использование криптосчетов.

Бизнесмену грозило аж 30 лет тюрьмы, уже в июне 2021 года Макафи, которому тогда было уже 75 лет, был найден мёртвым в тюрьме Барселоны. Каталонское Министерство юстиции заявило, что случившееся могло быть суицидом.

Но в 2019 году Джон Макафи писал в своих соцсетях: "Получил сообщение от официальных лиц США, по сути, говорящих: "Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя". Сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончу с собой, то я этого не делал. Меня убили". И в октябре 2020 года, после ареста, Джон подтвердил, что добровольно не собирается уходить из жизни.
Макафи вообще был сторонником теории заговора о "теневом правительстве всего мира" и умолял не выдавать его Америке.

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Метки: бизнесмен   биография   интересное   интернет   криминал   люди   миллиардер   приключения   
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15  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
его антивирус был хуже всех вирусов , лез в каждую щель с каждой программой . зато он меня приучил перепроверять все компоненты при установке прежде чем нажать "установить"
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8k
Neo 2 минуты назад
Помню я его антивирус. Для удаления которого отдельная прога нужна была)
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
ну так себе...
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78
slaid galaxy 9 минут назад
[мат] тип отжигал)))
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9k
Allmaster 11 минут назад
Это антивирус был?? Я думал своего рода троян, распространялся везде. Хуже него только браузер амиго. Тоже из ниоткуда во всюда...
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22k
kσρβγς 22 минуты назад
Один из самых говняных антивирей... изначально ничего не ловил... Но это не наша беда была, у нас уже SOS был, Лозинский начал работу...
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1k
Aleksei Полчаса назад
прикольную жизнь прожил мужик,чо..
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33k
Юрьевич 50 минут назад
Как меня долгое время доставал его антивирус, который пользователи умудрялись подцепить где только можно... самый распространённый случай при установке adobe reader. Довольно часто случалось так, что этот антивирус ещё хрен выведешь с компа полностью... Каспер часто ругался при установке на остатки McAfee. А антивирус McAfee был откровенное гавно. Новерное многочисленные проклятия на настырный антивирус McAfee сильно мужику карму подпортили
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371
2023 Час назад
Пожил мужик в своё удовольствие. Втайне, мы все можем ему позавидовать, хотя вслух этого и не сказать.
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41k
Седой Час назад
Есть такое стойкое мнение что все вирусы пишут в антивирусных компаниях...
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
  • 599 постов (515 в горячем)

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