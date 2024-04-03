Сумасшедшая биография Джона Макафи: миллиардера и создателя McAfee

А родился Макафи в 1945 году в Сидерфорде (Глостершир, Великобритания). Маленький Джон уже с самого детства проявлял склонность к точным наукам и даже алкоголик-отец, покончивший с собой (Джону в тот момент было всего 15 лет), не стал для него препятствием, чтобы получить качественное образование. В 1967 году Макафи получил степень бакалавра математики в местном колледже.

Далее Джон начал работать в компьютерной компании, где стал изучать программирование, а после перешёл работать в другую. Именно на второй работе он на машине IBM создавал графики движения поездов. В тот же период Джон начал употреблять психоделики, которые оказали большое влияние на его внутреннее состояние. Работу молодой человек бросил и позже говорил, что его жизнь - это всего лишь галлюцинация.

Макафи перебрался в Америку и стал работать там, нигде не задерживаясь, включая даже такое аппетитное место, как лаборатория NASA.