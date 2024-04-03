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100 лет назад - 3 апреля 1924 года, родилась Роза Егоровна Шанина

100 лет назад - 3 апреля 1924 года, родилась Роза Егоровна Шанина

Автор:
03 апреля 2024 21:01
Метки: Роза Егоровна Шанина   СССР   история   
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3 апреля 1924 года родилась Роза Егоровна Шанина. Советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта, кавалер ордена Славы; одна из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды.

Была известна способностью вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом - двумя идущими друг за другом выстрелами. На счету Розы Шаниной записано 59 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров противника.

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Метки: Роза Егоровна Шанина   СССР   история   
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1k
Vladimir 59 минут назад
КРАСАВИЦА!!!
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вот это Герои а не голивудские в трениках и трусах поверх них.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5293 поста (5285 в горячем)

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