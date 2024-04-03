100 лет назад - 3 апреля 1924 года, родилась Роза Егоровна Шанина

4.

Она появилась на свет в простой крестьянской семье в небольшой деревеньке Едьма, находящейся на территории Архангельской области. Деревня сохранилась до наших дней и входит в состав Устьяновского района, здесь же в Устьяновском краеведческом музее хранится копия дневника Розы Шаниной, с которой может познакомиться сегодня любой желающий. Память о прославленной землячке хранят сегодня два здания: перестроенная в 1960 году школа, в которой Роза училась с 1931 по 1935 год, и дом Богдановской коммуны, которую основал ее отец Егор Михайлович Шанин, в этом доме она и появилась на свет. Сегодня здесь располагается здание почты. Семья Шаниных была многодетной. У Розы было пять родных братьев и сестра, помимо них Шанины взяли на воспитание еще трех сирот. Начальное образование девочка, которую отец назвал в честь известной революционерки Розы Люксембург, получила в Едемской начальной школе, здесь она окончила 4 первых класса и в 1935 году перешла в среднюю школу, которая находилась в деревне Березники, находившейся от дома Шаниных примерно в 13 километрах. На уроки Розе, как и многим ее сверстникам в 1930-е годы, приходилось ходить пешком в любую погоду. Летом 1938 года, после завершения обучения в 7-м классе Роза Шанина в возрасте 14 лет решает отправиться в Архангельск, чтобы поступить здесь в местное педагогическое училище. Скорее всего, девушка стремилась к самостоятельности и хотела таким образом облегчить жизнь многодетной семьи, хотя ее родители и выступали против такого желания дочери. Несмотря на это, Роза приняла решение и отправилась покорять Архангельск практически без вещей и без денег, до того как поселиться в общежитии училища, она жила в Архангельске у своего старшего брата. Упорства и воли девушке было не занимать. Позднее именно Архангельск стал для Розы родным городом, что нашло отражение в оставленных ею дневниковых записях.