100 лет назад - 3 апреля 1924 года, родилась Роза Егоровна Шанина

3 апреля 1924 года родилась Роза Егоровна Шанина. Советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта, кавалер ордена Славы; одна из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды.
Была известна способностью вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом - двумя идущими друг за другом выстрелами. На счету Розы Шаниной записано 59 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров противника.
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Герой Советского Союза снайпер В. Г. Зайцев (слева) с новобранцами, декабрь 1942 года
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Город Гвардейск в Калининградской области.
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