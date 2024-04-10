Пост посвящён археологам на 97%

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Оставшиеся 3% посвящаю всем тем, кто обожает теории заговоров. Пост мог бы понравиться Станиславу Дробышевскому. Если у вас есть его контакт, поделитесь с ним ссылочкой...
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А насчёт "застыньте в непонятной позе", так если поздно спасаться от извержения, то особо стараться и не нужно. Вас и так раскорячит знатно.
А так-то да, проще сэмчика наварить. У самого 100 литров булькает-зреет из 20 кг муки.