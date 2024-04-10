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Пост посвящён археологам на 97%

Пост посвящён археологам на 97%

Автор:
10 апреля 2024 21:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   археология   древности   интересное   подборка   раскопки   
2670
18
Оставшиеся 3% посвящаю всем тем, кто обожает теории заговоров. Пост мог бы понравиться Станиславу Дробышевскому. Если у вас есть его контакт, поделитесь с ним ссылочкой...
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Метки: Юмор   археология   древности   интересное   подборка   раскопки   
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12  комментариев
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3k
Protivogaz 58 минут назад
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2k
Александр Час назад
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10k
sedoisever 2 часа назад
Нулевой год? Это как нулевой палец на руке.
А насчёт "застыньте в непонятной позе", так если поздно спасаться от извержения, то особо стараться и не нужно. Вас и так раскорячит знатно.
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1k
Пчёлкин 2 часа назад
"... Свирепый хищник под вечер чертовски опасен!"
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2k
ДК 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Комментарий к фото
Обои поверх старых обоев всегда клеить легче...
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
быть может откопают через тысячи лет в фантиках жвачки и осколках монет ...
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3k
Victor 2 часа назад
Пиво из ячменя варят. Из пшеницы делают брагу))(

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