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Двух очень пьяных пассажиров не пустили в самолёт и они устроили дебош на трапе

Двух очень пьяных пассажиров не пустили в самолёт и они устроили дебош на трапе

Автор:
02 апреля 2024 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   интересное   пассажиры   пьяный пассажир   рейс   самолёт   фото   
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Пока из везли в отдел, они протрезвели и раскаялись.

На рейс Москва — Чита два жителя Подмосковья пытались сесть пол часа. Одного пассажира заносили на руках, а второй даже не успел зайти на трап. Мужчины были настолько пьяны, что их не пустили в самолёт. В ответ москвичи попытались вступить в драку со стюартами, оскорбляли их и махали кулаками. Экипаж вызвал полицейских. Сотрудники правоохранительных органов пытались увести нарушителей, но те были настолько пьяный, что их пришлось уносить.

Сотрудники транспортной полиции установили, что двум жителям Подмосковья 1988 и 1985 года отказали в перелёте из-за состояния алкогольного опьянения. Мужчины вступили в словесный конфликт со стюардами, при этом выражались нецензурно, а потом принялись размахивать кулаками, — говорится в сообщении.

Дебоширов отвезли в дежурную часть. Оттуда их отправили на медицинское освидетельствование. После долгой дороги мужчины отрезвели и начали извиняться. Они заявили, что раскаиваются в своём поступке.
В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток. После вытрезвления с ними провели профилактическую беседу и отпустили их, сообщили в полиции.

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Метки: Видео   интересное   пассажиры   пьяный пассажир   рейс   самолёт   фото   
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15  комментариев
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Они же бухущие, нафига их к самолёту везти, можно было в какой нибудь тупик, или в местный кпз заманить!
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Как так можно напиться за 500 рэ?
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42k
Example 6.2.6 40 минут назад
В чём прикол так нажираться перед взлётом? Ну боишься ты летать - ехай на поезде\автобусе\машине, или махани 100 гр для храбрости и вперёд. А эти, всаживают по пол литра в себя, как будто в последний раз. Может в дьюти фри такие цены что прям не удержаться? Ну купи себе бутылку, прилетишь домой\гостиницу - нормального хавчика сваргань, выпей культурно в спокойной атмосфере.
Я в Москву 26 марта летал.. купили с другом водки в аэропорту, долетели, приземлились, заселились в гостиницу, поужинали, купили легкой закуси и вечером в отеле эту бутылку распили.. я после душа вышел в банном халате, и прям с пылу с жару прохладную стопочку накатил. Как Иисус босиком по душе прошёл. Закусил колбаской с хлебушком и почувствовал себя на все 100. Спал потом как котик. В чём вот кайф - надираться перед взлётом? Даже ж в иллюминатор не посмотришь по человечески на вечерний город.. да и окружающим твой перегар и паскудное поведение, маловероятно что понравится.
*Простите, фоткал на пейджер.
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1k
Миша Час назад
Были запланированы пьянка и дебош, где смогли, там и устроили.
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3k
Deniss Час назад
несут значит, меня драться...
))
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42k
Сергей Час назад
А можно было их связать и в грузовой отсек, до Читы они бы протрезвели.
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79k
Viktor 2 часа назад
Прям как в старом анекдоте:
Студенты после праздника сдают экзамен. Входит один, поддатый:
- Вы можете принять зачет у пьяного студента?
Препод:
- Могу.
Студент, в сторону дверей:
- Ребята! Заноси!
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Этож какой надо быть сявотой, чтобы так безобразно нае@ениться…
Впрочем, вопрос риторический
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Как они на лётное поле попали то? Т.е. тем, кто их выпускал из аэропорта было абсолютно по...й! Что интересно это сотрудники одной и той ж компании. И выпустившие их из аэропорта после регистрации и не пустившие их в самолёт!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4884 поста (4670 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352084



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