Двух очень пьяных пассажиров не пустили в самолёт и они устроили дебош на трапе

Пока из везли в отдел, они протрезвели и раскаялись.
На рейс Москва — Чита два жителя Подмосковья пытались сесть пол часа. Одного пассажира заносили на руках, а второй даже не успел зайти на трап. Мужчины были настолько пьяны, что их не пустили в самолёт. В ответ москвичи попытались вступить в драку со стюартами, оскорбляли их и махали кулаками. Экипаж вызвал полицейских. Сотрудники правоохранительных органов пытались увести нарушителей, но те были настолько пьяный, что их пришлось уносить.
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Сотрудники транспортной полиции установили, что двум жителям Подмосковья 1988 и 1985 года отказали в перелёте из-за состояния алкогольного опьянения. Мужчины вступили в словесный конфликт со стюардами, при этом выражались нецензурно, а потом принялись размахивать кулаками, — говорится в сообщении.
Дебоширов отвезли в дежурную часть. Оттуда их отправили на медицинское освидетельствование. После долгой дороги мужчины отрезвели и начали извиняться. Они заявили, что раскаиваются в своём поступке.
В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток. После вытрезвления с ними провели профилактическую беседу и отпустили их, сообщили в полиции.
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Я в Москву 26 марта летал.. купили с другом водки в аэропорту, долетели, приземлились, заселились в гостиницу, поужинали, купили легкой закуси и вечером в отеле эту бутылку распили.. я после душа вышел в банном халате, и прям с пылу с жару прохладную стопочку накатил. Как Иисус босиком по душе прошёл. Закусил колбаской с хлебушком и почувствовал себя на все 100. Спал потом как котик. В чём вот кайф - надираться перед взлётом? Даже ж в иллюминатор не посмотришь по человечески на вечерний город.. да и окружающим твой перегар и паскудное поведение, маловероятно что понравится.
*Простите, фоткал на пейджер.
))
На 10 км температура -50 по Цельсию, без отопления чемодан туриста превратился бы в крошку. И содержимое чемодана тоже.
Студенты после праздника сдают экзамен. Входит один, поддатый:
- Вы можете принять зачет у пьяного студента?
Препод:
- Могу.
Студент, в сторону дверей:
- Ребята! Заноси!
Впрочем, вопрос риторический