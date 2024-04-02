Двух очень пьяных пассажиров не пустили в самолёт и они устроили дебош на трапе

Сотрудники транспортной полиции установили, что двум жителям Подмосковья 1988 и 1985 года отказали в перелёте из-за состояния алкогольного опьянения. Мужчины вступили в словесный конфликт со стюардами, при этом выражались нецензурно, а потом принялись размахивать кулаками, — говорится в сообщении.

Дебоширов отвезли в дежурную часть. Оттуда их отправили на медицинское освидетельствование. После долгой дороги мужчины отрезвели и начали извиняться. Они заявили, что раскаиваются в своём поступке.

В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток. После вытрезвления с ними провели профилактическую беседу и отпустили их, сообщили в полиции.