Женщина пыталась отравить беременную коллегу, чтобы она не уходила в декрет

Беременная сотрудница бюро расследований по гидрологии и водным ресурсам провинции Хубэй в последнее время стала замечать, что у воды в её офисной кружке появился странный привкус. Она перешла на бутилированную воду, но привкус сохранился.





Друзья женщины в шутку выдвинули предположение, что её хотят отравить, но китаянка отнеслась к ситуации серьёзно. Она поставила скрытую камеру и узнала, что её коллега подсыпала ей в кружку какой-то порошок. Позже выяснилось, что это был препарат, который мог спровоцировать выкидыш.



