Женщина пыталась отравить беременную коллегу, чтобы она не уходила в декрет

В Китае женщина подсыпала в воду своей беременной коллеге вещество, вызывающее выкидыш, чтобы не работать за неё во время декретного отпуска. Китаянку насторожил вкус воды, поэтому она установила на своём столе скрытую камеру.
Беременная сотрудница бюро расследований по гидрологии и водным ресурсам провинции Хубэй в последнее время стала замечать, что у воды в её офисной кружке появился странный привкус. Она перешла на бутилированную воду, но привкус сохранился.
Друзья женщины в шутку выдвинули предположение, что её хотят отравить, но китаянка отнеслась к ситуации серьёзно. Она поставила скрытую камеру и узнала, что её коллега подсыпала ей в кружку какой-то порошок. Позже выяснилось, что это был препарат, который мог спровоцировать выкидыш.
Женщина сделала это, так как не хотела, чтобы у неё увеличилась нагрузка из-за декретного отпуска беременной коллеги. Теперь этим делом занимается полиция.
Видео распространилось в китайских соцсетях и шокировало пользователей. Известно, что в государственных учреждениях Китая применяется очень избирательный процесс набора персонала, требующий строгих экзаменов и собеседований.
В комментариях люди удивляются, как такой человек смог попасть на работу в государственное учреждение. По мнению одного из пользователей, «экзамены могут отсеять только академически плохих кандидатов, а не морально испорченных».
Источник:
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