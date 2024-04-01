В Краснодаре разыскивают девушек, которые танцевали голышом на дороге

Любительницам откровенного веселья светит 15 суток.
В пабликах Краснодара появилась видеозапись, на которой две девушки ведут себя очень откровенно. Одна из дам, раздевшись, танцевала прямо на дороге. Вторая, не отставая от своей подруги, в это время пытается раздеться. Видео снято из машины, на которой, судя по всему, приехали девушки.
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Видео заинтересовало не только подписчиков местных пабликов, но и полицейских. В УМВД России по городу Краснодару заявили, что теперь девушек разыскивают, начата проверка “по факту нарушения общественного порядка на улице Суворова, выражающее явное неуважении к обществу”.
“За допущенные действия женщинам грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток”, - пояснили в полиции.
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1. Ночь
2. Где то на дороге где машин то мало.
За что им 15 суток???