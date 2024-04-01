В Краснодаре разыскивают девушек, которые танцевали голышом на дороге

В пабликах Краснодара появилась видеозапись, на которой две девушки ведут себя очень откровенно. Одна из дам, раздевшись, танцевала прямо на дороге. Вторая, не отставая от своей подруги, в это время пытается раздеться. Видео снято из машины, на которой, судя по всему, приехали девушки.