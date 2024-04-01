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В Краснодаре разыскивают девушек, которые танцевали голышом на дороге

В Краснодаре разыскивают девушек, которые танцевали голышом на дороге

Автор:
01 апреля 2024 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   Танцы   девушки   интересное   откровения   фото   
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Любительницам откровенного веселья светит 15 суток.

В пабликах Краснодара появилась видеозапись, на которой две девушки ведут себя очень откровенно. Одна из дам, раздевшись, танцевала прямо на дороге. Вторая, не отставая от своей подруги, в это время пытается раздеться. Видео снято из машины, на которой, судя по всему, приехали девушки.

Видео заинтересовало не только подписчиков местных пабликов, но и полицейских. В УМВД России по городу Краснодару заявили, что теперь девушек разыскивают, начата проверка “по факту нарушения общественного порядка на улице Суворова, выражающее явное неуважении к обществу”.

“За допущенные действия женщинам грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток”, - пояснили в полиции.


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Метки: Видео   Краснодар   Танцы   девушки   интересное   откровения   фото   
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10  комментариев
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35k
Юр21 54 минуты назад
Минус за замыленое видео.
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29k
Matrosskin Минуту назад
Полиция разыскивает, чтоб видео нормальное посмотреть ? ;)
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27k
Влад 19 минут назад
Общество нарушение порядка не заметило, пострадавших нет ущерба тоже.
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1k
Darki 21 минуту назад
Тому кто замылил видео надо глаза замылить,чтоб он до конца жизни мир таким видел.
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31k
AzuveR Полчаса назад
Девушки несут радость и позитив,а им администротивку шьют. А есть видео без мыла.? Друг из Краснодара спрашивает.
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15k
Александр 42 минуты назад
Т.е. идиоту, который видео "замылил", даже 5 лет срогача не впаяют?! Беспредел!
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3k
Rom 42 минуты назад
Совершенно не вижу тут никакого преступления )) не на детской же площадке.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 52 минуты назад
ну разделись девчули на улице:
1. Ночь
2. Где то на дороге где машин то мало.
За что им 15 суток???
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4879 постов (4666 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352046



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