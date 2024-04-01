Машина "судного дня"

Риск массированного ракетно-ядерного удара вероятного противника предъявлял особые требования к организации управления войсками и гражданскими структурами. Требовались защищенные командные пункты и особые командно-штабные машины. Вариант специальной техники для командиров и руководителей был создан в рамках проекта ВТС «Ладога».
Заказ на разработку перспективного высокозащищенного транспортного средства (ВТС) появился в самом конце семидесятых годов. Разработку ВТС поручили КБ-3 Ленинградского Кировского завода. Руководителем проекта стал заместитель генерального конструктора КБ-3 В.И. Миронов. В 1982 г. для продолжения работ по ВТС в составе КБ-3 создали специальное конструкторское подразделение.
К новой машине предъявлялись особые требования. Она должна была основываться на существующих комплектующих и иметь максимальную унификацию с серийной техникой. При этом требовалось обеспечить высокий уровень защиты и возможность работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Заказчик требовал организовать эргономичный и комфортный обитаемый отсек с развитым набором средств связи. По сути, речь шла о командно-штабной машине с рядом характерных особенностей для командования высшего уровня.
Перспективный образец получил обозначение ВТС «Ладога». За основу для такой машины взяли отработанное серийное шасси основного танка Т-80. Часть агрегатов танка заимствовалась в исходном виде, тогда как прочие узлы пришлось разрабатывать заново. В рамках проекта «Ладога» предложили и реализовали целый ряд конструкторских решений, ранее не использовавшихся при создании отечественных бронемашин, что позволило получить желаемые результаты.
Базовое танковое шасси сохранило основные детали корпуса, но лишилось подбашенного листа и внутренних агрегатов боевого отделения. Вместо них смонтировали надстройку-рубку для размещения новой аппаратуры и рабочих мест экипажа. Надстройка изготавливалась из броневой стали и обеспечивала определенную защиту. Изнутри обитаемый отсек имел противонейтронный подбой.
На «Ладоге» использовался газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью 1250 л.с. Двигатель комплектовался системой сдува пыли с лопаток, что упрощало его эксплуатацию на зараженной местности и последующую дезактивацию. Трансмиссия осталась прежней. На левой надгусеничной полке поместили электроагрегат в виде компактного ГТД и генератора мощностью 18 кВт. Это изделие должно было обеспечивать энергоснабжение систем на стоянке.
Конструкция ходовой части не изменялась и полностью заимствовалась у Т-80. Шестикатковое шасси с торсионной подвеской показывало высокие характеристики подвижности и не нуждалось в улучшении.
Обитаемый отсек разделялся стенкой на два отделения. В носовой части корпуса располагалось отделение управления с двумя рабочими местами, в т.ч. с постом водителя. Доступ в отделение обеспечивался двумя люками в крыше и лазом в основной отсек. Люки комплектовались набором смотровых приборов для вождения днем и ночью.
Основная часть обитаемого отсека, помещенная внутри надстройки, предназначалась для пассажиров в лице представителей высшего командования. Для них предназначалось несколько комфортных кресел, столики и т.д. Посадка в машину выполнялась через люк в задней части левого борта надстройки. Он имел крупную откидную створку и опускаемую аппарель со ступеньками.
В распоряжении пассажиров имелись развитые средства связи разного назначения. Также экипаж получил развитые средства наблюдения за обстановкой. Как минимум, один образец ВТС получил мачту с видеокамерами для кругового обзора. Это устройство помещалось на крыше надстройки, а видеосигнал передавался на внутренние мониторы.
Определенный интерес представляли штатные средства внутренней связи. Экипаж ВТС и командование использовали танковое переговорное устройство и шлемофоны.
Большое внимание уделялось коллективной защите от оружия массового поражения. Помимо стандартных решений, характерных для отечественной бронетехники, использовались некоторые новые идеи. Так, в зависимости от обстановки, подача воздуха могла осуществляться от фильтровентиляционной установки или из отдельного баллона, установленного на корме надстройки. Внутри и снаружи корпуса устанавливались различные средства для контроля за обстановкой и проведения измерений. В защищенном отсеке имелся запас воды и продовольствия. С его помощью экипаж мог продержаться 48 ч.
По своим габаритам ВТС «Ладога» почти не отличалось от базового основного танка, но масса сократилась до 42 т. Ходовые характеристики остались на том же уровне. Специальная бронемашина могла передвигаться по дорогам и пересеченной местности и преодолевать препятствия.
В первой половине восьмидесятых на ЛКЗ построили первый образец ВТС «Ладога» и вывели его на испытания. Технику проверяли на разных местностях и в разных условиях. Полигонами для техники стали пустыня Каракум, горные массивы Копетдаг и Тянь-Шань, а также некоторые районы Крайнего Севера. Опытная машина успешно преодолевала назначенные трассы и поддерживала требуемые условия внутри защищенного объема.
Новый этап испытаний и проверки техники в самых сложных условиях начался весной 1986 г. и был связан с аварией на Чернобыльской АЭС. В первых числах мая «Ладогу» с бортовым номером «317» перебросили из Ленинграда в Киев. Далее машина отправилась к месту аварии. Высокозащищенному транспортному средству и его экипажу предстояло проводить разведку местности, а также показывать возможности техники в условиях радиационного загрязнения.
Эксплуатация ВТС «Ладога» в зоне аварии осуществлялась особым отрядом, включавшим экипаж машины, службы санобработки и дозиметрии, а также врачей и специалистов обеспечения. В некоторых рейсах ВТС к экипажу присоединялись представители руководящих органов.
«Ладога» выполняла достаточно сложные работы. Ей приходилось обследовать различные участки местности, проводя наблюдения и выполняя замеры. Осуществлялась видеосъемка объектов, упрощавшая планирование работ. ВТС действовала как на удалении от ЧАЭС, так и непосредственно на ней, в т.ч. в разрушенном машинном зале.
Подобная эксплуатация ВТС «Ладога» продолжалась до начала осени. Затем машина прошла тщательную дезактивацию, и 14 сентября ее отправили обратно в Ленинград. В дальнейшем «Ладога» №317 использовалась в качестве платформы для проведения различных исследований и опытов. После эксплуатации в зоне аварии бронемашина сохраняла хорошее техническое состояние, хотя работа на зараженной местности оставила свои следы.
По разным данным, изделие «Ладога» строилось малой серией. В течение восьмидесятых годов ЛКЗ выпустил не более 4-5 подобных машин, включая опытный образец для испытаний в разных районах страны.
Одно из выпущенных ВТС «Ладога» теперь является общедоступным музейным экспонатом. В конце июля бронемашина с бортовыми номерами «104 / 180» прибыла в филиал парка «Патриот» в г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.) и вошла в состав его экспозиции.
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