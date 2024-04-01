Машина "судного дня"

Базовое танковое шасси сохранило основные детали корпуса, но лишилось подбашенного листа и внутренних агрегатов боевого отделения. Вместо них смонтировали надстройку-рубку для размещения новой аппаратуры и рабочих мест экипажа. Надстройка изготавливалась из броневой стали и обеспечивала определенную защиту. Изнутри обитаемый отсек имел противонейтронный подбой.

На «Ладоге» использовался газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью 1250 л.с. Двигатель комплектовался системой сдува пыли с лопаток, что упрощало его эксплуатацию на зараженной местности и последующую дезактивацию. Трансмиссия осталась прежней. На левой надгусеничной полке поместили электроагрегат в виде компактного ГТД и генератора мощностью 18 кВт. Это изделие должно было обеспечивать энергоснабжение систем на стоянке.

Конструкция ходовой части не изменялась и полностью заимствовалась у Т-80. Шестикатковое шасси с торсионной подвеской показывало высокие характеристики подвижности и не нуждалось в улучшении.

Обитаемый отсек разделялся стенкой на два отделения. В носовой части корпуса располагалось отделение управления с двумя рабочими местами, в т.ч. с постом водителя. Доступ в отделение обеспечивался двумя люками в крыше и лазом в основной отсек. Люки комплектовались набором смотровых приборов для вождения днем и ночью.

Основная часть обитаемого отсека, помещенная внутри надстройки, предназначалась для пассажиров в лице представителей высшего командования. Для них предназначалось несколько комфортных кресел, столики и т.д. Посадка в машину выполнялась через люк в задней части левого борта надстройки. Он имел крупную откидную створку и опускаемую аппарель со ступеньками.