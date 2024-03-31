Заявление на организаторов в Роскомнадзор и в администрацию Петербурга написала певица Милена Дейнего, которую также приглашали на мероприятие в качестве продюсера. После чудовищного теракта в Москве на отказалась участвовать в «пире во время чумы», а когда увидела в Сети видео и фотографии с тусовки – обратилась с жалобой.

Премия «Репутация RB 2024» прошла в ресторане «Магадан». Там с музыкой и «креативом» чествовали «успешных людей» от бизнеса, медицины, fashion, управления и культуры. Всего собралось около ста человек, в ом числе медийные персоны.

Конечно, такие мероприятия готовятся заранее, и невозможно предугадать, что может произойти в дни проведения, но понятие форс-мажора никто не отменял. Любые организаторы не любят отменять мероприятия, однако трагедия в «Крокус Холле» все-таки должна была внести коррективы. Как минимум, награждение можно было бы перенести на другой срок, но в «Репутации» решили по-другому.

Теперь в решении организаторов будут разбираться, правда, для общества престижные премии всегда были из разряда блатных сходняков, далеких от народа.