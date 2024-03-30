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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
30 марта 2024 22:00
Метки: СССР   история   фото   
424
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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14k
Алексей 7 часов назад
Вот бы махнуть "туда", как в отпуск...
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30k
Сталкер 3 часа назад
Довольно неплохие кассеты.


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30k
Сталкер 3 часа назад
Танкисты, однако. )

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17
Друг Человека 7 часов назад
Комментарий к фото
Есть у меня мечта сокровенная и несбыточная. Хочу я попробовать те продукты из моего детства в 70х. Понять хочу - реально они были настолько вкуснее нынешних или мои вкусовые рецепторы стали давать сбои от старости.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5275 постов (5271 в горячем)

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