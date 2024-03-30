Прогулка по Санкт-Петербургу 1900 года

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В этот раз мы перенесёмся в совсем далёкие времена - самое-самое начало XX века, а вернее даже в последний год века девятнадцатого.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
2.
В 1900 году Санкт-Петербург своим визитом почтил персидский шах Моззафар-ад-дин-Шах, в те годы активно путешествующий по Европе.
В честь визита дорогого гостя на Невском соорудили грандиозную арку.
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3.
Торжественная процессия с персидским шахом проезжает по Исаакиевской площади.
Шах, кстати, был весьма интересным правителем - прожигал деньги только в путь и погрузил свою страну в глубокий финансовый кризис. Ну а одна из первых вещей, которые он сделал в Российской империи это...попросил у Николая Второго денег взаймы на оплату своих дорожных расходов. Не рассчитал, мол. Деньги шах получил, но обратно, судя по всему, не вернул.
5.
До открытия моста (который сдадут в 1903) горожане пользовались наплывным плашкоутным мостом, который также именовался Троицким.
Перед строительством современного моста его перенесли ближе к Петропавловской крепости.
11.
Появление фотографа Карла Буллы произвело фурор среди уличных торговцев около "Медного всадника".
12.
Современный дом актёра на Невском проспекте, тогда принадлежащий княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой.
В доме работал кинематограф "Электротеатр" ("Пате"), а с 1907 года - музей восковых фигур.
13.
Группа рабочих у установленного фонаря на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала.
14.
Тем временем на Знаменской площади (современная площадь Восстания) вовсю идёт забивка свай для установки памятника Александру Третьему.
Памятник Александру III был создан скульптором Паоло Трубецким. Торжественное открытие памятника состоялось 5 июня 1909 года на Знаменской площади в Санкт-Петербурге в присутствии Николая II и членов императорской семьи. Монумент был установлен у Николаевского (ныне Московского) вокзала, что имело особый смысл: император Александр III был инициатором строительства Транссибирской магистрали. После революции на постаменте памятника выбили строки из стихотворения Демьяна Бедного «Пугало», к десятилетию Октября монумент заключили в металлическую клетку, а затем демонтировали и убрали в запасники Русского музея. В наши дни памятник стоит в парадном дворе Мраморного дворца.
15.
Народное гулянье неподалёку от Обводного канала рядом с церковью Мирония (сейчас на этом месте находится сад Театра Юных Зрителей).
18.
28 апреля 1900 года - эскадренный броненосец «Победа» в эллинге Балтийского завода готовится к спуску на воду.
19.
А вот так выглядела "Победа", будучи уже спущенной на воду.
Судьба броненосца - он участвовал в русско-японской войне и в 1904 году получил сильные повреждения в результате японского обстрела и был полу-затоплен. Команда покинула борт. Ну а в октябре 1905 году японцы подняли "Победу", отремонтировали, переименовали в "Суо" и использовали до 1922 года.
22.
Вид на церковь Святого Мирона лейб-гвардии Егерского полка на Обводном канале. Взорвана в 1934 году.
23.
Идёт сооружение главного здания императорских поездов рядом с Царскосельским (ныне - Витебский) вокзалом.
25.
Здание курятного ряда на улице Ломоносова.
Такое интересное название возникло возникло в 1880-е годы. Связано оно с тем, что здесь (улица Ломоносова, дом 5) находился Курятный ряд Мариинского рынка, в котором велась торговля курами.
26.
Фруктовый магазин И.А.Поэнта, который располагался в доходном доме Басина на Александринской площади (ныне - площадь Островского).
28.
Баржа на Обводном канале. Мост на снимке называется Ново-Каменным и по нему проходит Лиговский проспект.
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