Прогулка по Санкт-Петербургу 1900 года

14.

Памятник Александру III был создан скульптором Паоло Трубецким. Торжественное открытие памятника состоялось 5 июня 1909 года на Знаменской площади в Санкт-Петербурге в присутствии Николая II и членов императорской семьи. Монумент был установлен у Николаевского (ныне Московского) вокзала, что имело особый смысл: император Александр III был инициатором строительства Транссибирской магистрали. После революции на постаменте памятника выбили строки из стихотворения Демьяна Бедного «Пугало», к десятилетию Октября монумент заключили в металлическую клетку, а затем демонтировали и убрали в запасники Русского музея. В наши дни памятник стоит в парадном дворе Мраморного дворца.