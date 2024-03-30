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Прогулка по Санкт-Петербургу 1900 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1900 года

Автор:
30 марта 2024 21:54
Метки: Россия   история   фото   
236
29

В этот раз мы перенесёмся в совсем далёкие времена - самое-самое начало XX века, а вернее даже в последний год века девятнадцатого.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5275 постов (5271 в горячем)

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