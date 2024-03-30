Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
Катя Лель на праздничном концерте, организованном Домом моды Валентина Юдашкина в Государственном концертном зале «Россия», 2000 год
12.
Посетитель фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года.
13.
14.
18.
Офицер таможенной службы уничтожает партию контрабандных сигарет в печи московского завода, 17 июня 1996 года.
23.
В Петербурге открылся ресторан быстрого обслуживания Kentuc-ky Fried Chicken (KFC), 1998 год.
Новый fast-food, в котором посетителей ожидают блюда, приготовленные исключительно из куриного мяса, расположился на Невском проспекте аккурат между двумя аналогичными заведениями "Галео", также потчующими курой. Пикантной особенностью KFC является отсутствие в меню хлеба. Здесь царит культ родоначальника "Цыпленка Кентакки" полковника Гарленда Сандерса, получившего некогда звание не на поле брани, а за вклад в развитие кулинарного искусства Арканзаса. Согласно легенде, он на протяжении 9 лет создавал смесь для панировки цыплят, секрет которой сохраняется в абсолютной тайне.
Одновременно с KFC, в том же здании, но этажом выше, открылось второе в Петербурге заведение Pizza Hut. До недавнего времени KFC и Pizza Hut входили в структуру компании PepsiCo, с октября 1997 года ресторанный бизнес был выделен в компанию Tricon. (Д.Г.)
24.
Юлия Началова в 1995 году.
41.
Леонид Якубович и Владислав Листьев на открытии итальянского магазина-кафе. Москва. Октябрь 1992 г.
43.
Демонстрация мехового манто на Первом Международном шоу-аукционе— Мягкое золото России, 1 октября 1992 г.
45.
27 августа 2002 г. меньше чем за месяц до трагической гибели, у Сергея Бодрова родился сын Александр...
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