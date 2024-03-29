Сёрферы со всего мира оседлали глобальную волну, вызванную Эль-Ниньо

Обычно при упоминании Эль-Ниньо мы думаем о связанных с ним погодных катаклизмах. Но у этого невероятно мощного климатического явления есть и некоторые другие последствия, которые могут прийтись кому-то по душе. А именно — заядлым любителям серфинга.
После шторма, вызванного Эль-Ниньо, который закрутился над Японией, команда прогнозистов Surfline сделала удивительное открытие: шторм снова усилился и продолжал перемещаться по земному шару, пока через 2 недели и 19 000 км не достиг берегов Португалии.
В результате воздействия Эль-Ниньо образовался гигантский океанский шторм, который порадовал серферов по всему миру
Прежде чем мы узнаем больше о сенсационном открытии, сделанном командой прогнозистов Surfline, позвольте сказать пару слов про Эль-Ниньо. Это климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, которое возникает каждые 2-7 лет и длится от 9 до 12 месяцев.
Это явление было распознано рыбаками, живущими вблизи побережья Перу, как появление необычно теплой воды. Исследователи не располагают достоверными данными о том, как называли это явление коренные перуанцы, но испанские иммигранты называли его Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает «маленький мальчик». Со временем это название стало обозначать нерегулярные и интенсивные изменения климата, а не просто потепление прибрежных поверхностных вод.
События Эль-Ниньо определяются крупномасштабными, длительными климатическими аномалиями / закономерностями, которые связаны друг с другом и могут влиять на большую часть земного шара. Во время Эль-Ниньо пассаты, дующие с запада, ослабевают вдоль экватора. Эти изменения в давлении воздуха и скорости ветра приводят к тому, что теплые поверхностные воды перемещаются на восток вдоль экватора, из западной части Тихого океана к побережью северной части Южной Америки.
Каждое событие Эль-Ниньо происходит по-разному, поэтому глобальные последствия могут меняться. Обычно его пик приходится на Рождество и длится несколько месяцев.
События Эль-Ниньо 1982-83 и 1997-98 годов были самыми интенсивными в XX веке. Во время события 1982-83 гг. температура поверхности моря в восточной части тропической зоны Тихого океана была на 7,8-12,8° C (9-18° F) выше нормы.
Ученые собирают данные об Эль-Ниньо с помощью различных технологий. Например, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) управляет сетью научных буев. Эти буи могут измерять температуру океана и воздуха, течения, ветры и влажность. Буи расположены примерно в 70 точках в южной части Тихого океана, от Галапагосских островов до Австралии.
Они ежедневно передают данные исследователям и синоптикам по всему миру. Используя данные с буев, а также визуальные изображения, получаемые со спутников, ученые могут более точно предсказывать Эль-Ниньо и визуализировать его развитие и влияние на весь земной шар.
Сравнение явлений Эль-Ниньо 1985—1993 гг. и 2023—2024 гг., разница по сравнению со средней температурой
Недельные температуры поверхностных вод в тропиках Тихого океана (30 октября 2023 — 7 января 2024), сравнение со средними температурами
После работ сэра Гилберта Уокера в 1930-х годах климатологи установили, что Эль-Ниньо происходит одновременно с Южным колебанием.
Южное колебание — это изменение атмосферного давления над тропической зоной Тихого океана. Когда прибрежные воды в восточной части тропической зоны Тихого океана становятся теплее (Эль-Ниньо), атмосферное давление над океаном снижается. Климатологи определяют эти взаимосвязанные явления как Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК). Сегодня большинство ученых используют термины «Эль-Ниньо» и «ЭНЮК» как взаимозаменяемые.
ЭНЮК включает в себя теплую (Эль-Ниньо), холодную (Ла-Нинья) и нейтральную фазы:
- Нейтральная: Восточные пассаты заставляют глубокие, относительно прохладные, богатые питательными веществами воды подниматься к поверхности вдоль побережья Перу и вдоль экватора. Температура поверхности моря в тропической части Тихого океана находится в пределах +/- 0,9°F от нормы;
- Эль-Ниньо: Восточные пассаты ослабевают. Ослабевают восходящие океанические течения вдоль побережья Перу и вдоль экватора. Поверхностные воды в тропической части Тихого океана теплее нормы;
- Ла-Нинья: Усиливаются восточные пассаты. Сильный подъем холодных океанических течений вдоль экватора и побережья Перу поддерживает теплые поверхностные воды в западной части Тихого океана. Поверхностные воды в тропической части Тихого океана холоднее нормы.
Также важно отметить, что в 2023-24 годах Эль-Ниньо достиг своего пика и стал одним из пяти сильнейших за всю историю наблюдений, принеся с собой не только огромные океанские волны по всему земному шару, но и огромную волну тепла. Согласно новым исследованиям, существует 90-процентная вероятность того, что средняя глобальная температура поверхности достигнет рекордного уровня, а значит, этот год может превзойти 2023-й как самый жаркий в истории.
Однако с точки зрения серфинга, Эль-Ниньо — это, как правило, очень хорошо, потому что это означает большую активность океана, больше штормов и больше волн.
Недавнее открытие команды прогнозистов Surfline как раз об этом. Они поделились видеороликом о том, как штормы, вызванные Эль-Ниньо, превратили весь мир в одно большое место для серфинга.
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«Пампинг на Гавайях, веселый серфинг в Южном заливе, в Персидском заливе. Затем вы отправляетесь в Европу, и там тоже просто тонны волн. Шторм, который может оставаться целым и невредимым, преодолевать большие расстояния и дарить серфинг в самых разных местах, — это действительно особенное зрелище», — сообщила команда Surfline.
«Этот вечный шторм проделал примерно двухнедельное путешествие через Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан, и отправил волны почти на все побережья по эту сторону экватора».
Впервые шторм был замечен, когда он отходил от Японии в сторону Гавайских островов, и в его начале появились неплохие 2-3-метровые волны. Затем он немного ослабел, а потом, когда оказался у западного побережья США, стал более глубоким и сильным.
Эль-Ниньо продвинул шторм дальше и открыл потенциал для более сильных и западных волн для Южной Калифорнии. Затем шторм продвинулся в Мексиканский залив, прошел через Техас и северную часть Мексиканского залива, по пути вызвав прибой в северной части Флориды. Затем переместился в Атлантику. В дальнейшем шторм просто продолжал двигаться через Атлантику, и тот факт, что он преодолел два океана и остался практически невредимым, поистине поразителен.
Однако штормовые условия, безусловно, больше подходят для опытного серфера.
Вот несколько мест с самыми большими волнами — для тех, кто ищет самые острые ощущения:
— Назаре, Португалия: самые большие волны на Земле — до 26 метров.
— Пеахи, Мауи: одни из самых больших волн в мире, но и самые идеальные.
— Банка Кортеса, риф в Калифорнии: огромные волны в открытом океане с тремя отдельными пиками на выбор.
— Маверикс (Калифорния): мощные, тяжелые волны.
— Пуэрто-Эскондидо, Мексика: пожалуй, самое стабильное место для серфинга на больших волнах
— Виамеа, Гавайи: место известно легендарными соревнованиями Эдди Айкау по серфингу на больших волнах.
— Теахупоо, Таити: волны разбиваются о мелкий риф, создавая, возможно, самые резкие волны в мире.
— Клаудбрейк, Фиджи: катание на волне длиной до 400 м.
— Муллагмор, Ирландия: одни из самых тяжелых волн на Земле.
— Белхарра, Франция: огромные, глыбы волн, которые разбиваются на большой глубине.
А вот некоторые из самых красивых мест, где можно ловить волны:
— Таваруа, Фиджи
— Кресент-Хед, Тасмания, Австралия
— Плайя-Гранде, Рио-Сан-Хуан, Доминиканская Республика
— Фернандо-де-Норонья, Пернамбуку, Бразилия
— Пляж Вайкики, Гавайи, США
— Малибу, Калифорния, США
— Белый пляж, Окинава, Япония
— Блоубергстранд, Южная Африка
— Санта-Барбара, Азорские острова, Португалия
— Прайя-ду-Норте, Назаре, Португалия
Пока ученые пытаются укротить Эль-Ниньо и опасаются серьезного глобального потепления, в серфинге все несколько иначе: чем больше волна, тем веселее на ней кататься. И, конечно, штормовая погода подходит для этого как нельзя лучше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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