Сёрферы со всего мира оседлали глобальную волну, вызванную Эль-Ниньо

События Эль-Ниньо определяются крупномасштабными, длительными климатическими аномалиями / закономерностями, которые связаны друг с другом и могут влиять на большую часть земного шара. Во время Эль-Ниньо пассаты, дующие с запада, ослабевают вдоль экватора. Эти изменения в давлении воздуха и скорости ветра приводят к тому, что теплые поверхностные воды перемещаются на восток вдоль экватора, из западной части Тихого океана к побережью северной части Южной Америки.

Каждое событие Эль-Ниньо происходит по-разному, поэтому глобальные последствия могут меняться. Обычно его пик приходится на Рождество и длится несколько месяцев.

События Эль-Ниньо 1982-83 и 1997-98 годов были самыми интенсивными в XX веке. Во время события 1982-83 гг. температура поверхности моря в восточной части тропической зоны Тихого океана была на 7,8-12,8° C (9-18° F) выше нормы.

Ученые собирают данные об Эль-Ниньо с помощью различных технологий. Например, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) управляет сетью научных буев. Эти буи могут измерять температуру океана и воздуха, течения, ветры и влажность. Буи расположены примерно в 70 точках в южной части Тихого океана, от Галапагосских островов до Австралии.

Они ежедневно передают данные исследователям и синоптикам по всему миру. Используя данные с буев, а также визуальные изображения, получаемые со спутников, ученые могут более точно предсказывать Эль-Ниньо и визуализировать его развитие и влияние на весь земной шар.