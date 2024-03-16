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В Лондоне представили скульптуру, "олицетворяющую дух города"

В Лондоне представили скульптуру, "олицетворяющую дух города"

Автор:
16 марта 2024 07:55
Сообщество : Искусство
Метки: Lady in Blue   Видео   Скульптуры   Трафальгарская площадь   искусство   лондон   
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В 2026 году сей «шедевр» займет свое законное место на четвертом постаменте Трафальгарской площади.

Бронзовую скульптуру работы Чабалалы Селфи назвали Lady in Blue, и она как нельзя лучше символизирует дух Лондона.

Платье молодой англичанки покрыто патинированным синим лазуритом — редким и изысканным пигментом, который использовался с древности и имел глобальное историческое значение для Африки и Ближнего Востока.


«Она не идол, которому нужно поклоняться, и не историческая фигура, которую нужно увековечивать. Она женщина, шагающая вперед в наше коллективное будущее с амбициями и целеустремленностью. Она лондонка, олицетворяющая дух города и многие себя с ней идентифицируют. Лондон — лучший из возможных домов для такой влиятельной фигуры, как Леди в голубом», — отметила сама автор скульптуры.


Ну тут мы даже спорить не будем, сразу видно — перед нами наследница британской цивилизации. А вот эта зелененькая абстракция рядом с "будущим Лондона", это еще одна работа, которую установят уже в 2028 году.


Скульптура Андры Урсуцы «Без названия» — полый человек в натуральную величину на лошади, закутанный в саван и отлитый из зеленой смолы.


Это же «шедевр», не абы что, а символ истории. Правда, автор не уточняет, какой.


«Моя работа связана с историей; история придает нам смысл, когда мы пытаемся в ней разобраться. Трафальгарская площадь — это место, где множество историй сталкиваются друг с другом в бесконечном противостоянии. Этому никогда не будет конца. Это такая важная и прекрасная случайность».


Кстати, если кому интересно, сейчас на четвертом постаменте Трафальгарской площади красуется работа Самсона Камбалу "Антилопа". Да, два мужика в шляпах это и есть антилопа. Название "Антилопа", как сам автор недавно сказал the Guardian, происходит от того факта, что шляпа одного из мужиков поднимается двумя вершинами, как рога антилопы.


В отличие от черной бабы в синем платье, эти двое в шляпах — реальные исторические личности, баптистский проповедник Джон Чилембве и европейский миссионер Джон Чорли. А до них на несчастном постаменте и вовсе красовалось ЭТО..

Нет, это не белое говно с мухами, а скульптура The End в виде взбитых сливок с огромной вишней и роботообразными насекомыми.

Современное искусство, оно такое...

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Метки: Lady in Blue   Видео   Скульптуры   Трафальгарская площадь   искусство   лондон   
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24  комментария
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22k
Mike Miller 46 минут назад
Какие же они жалкие...ёлки палки....
Восемь веков их университетам. История государственности с перерывами тянется от Римской империи.
И такие жалкие...
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8k
perekrestok 9 минут назад
Когда учили бизнесу то нам рассказали как однажды ответили на работу бизнес консультантов: "Ваш бизнес план мы не купим, но траву, которую вы курили при его подготовке купим с удовольствием". Похоже что покупатели скульптуры курили траву вместе со скульптором. Очень похоже.
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4k
Василий Афиногенов 16 минут назад
совсем ипанулись в своих гейевропах!
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270
babai65 16 минут назад
Навезли в свое время рабов теперь им памятники ставят
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11k
Фомич Полчаса назад
Жаль, здесь матом нельзя...промолчу!
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2k
дормидонт 36 минут назад
Ну ХЗ. Если дух Лондона олицетворяет жирная толстожопая негритянка, то я сомневаюсь что это будет городом моей мечты!
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569
Рома 38 минут назад
Какой-то категорически уёвый у Лондона дух сделался...
И к стати , правильно говорить не "лондонка" , а " лондонерка".
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4k
Андрей 43 минуты назад
Ну и вспомниалась сцена у Квартета И "Туалет не работает"
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1k
Иванов Петров Сидоров 43 минуты назад
Дух у нее видимо из задницы идет.
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17k
GROMOZEKA 45 минут назад
Ежели у Лондона такой дух, то воняет там не по детски.
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4k
Андрей 48 минут назад
Антилопа явно убежала от мужиков. А что касается духа Лондона.... все не однозначно. Я там увидел конфликт этюдности симантики в прозе Лорда Байрона
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5k
Denis Cudreacov 50 минут назад
Опустился на самое дно, снизу постучали
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1k
Аарон Чупа 54 минуты назад
Я наверное расист, но мне прям хочется выйти на трфалгар сквеар и начать громко читать киплинга, бремя белого человека
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73
LozmanPozman 57 минут назад
Размножение инцестами даёт свои плоды,такое же творится в прибалтийских вымиратах ...
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11k
Клёст Час назад
А огромная задница потому что туда засунули Джона Буля))
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3k
Едондер пуп Час назад
Хоть я и не был в Лондоне, но ни за что бы не подумал о таком символе. Это скорее Новый Орлеан по моим представлениям)) Но им виднее.
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36k
Опаньки 2 часа назад
Как символично: англичанка китайского происхождения сморит на символ в виде темнокожей женщины с огромным задом, тоже коренной англичанки...

Ватсончик, что происходит ?
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17k
Kostick 2 часа назад
кста, почему до сих они не сняли черножопого шерлока холмса? ватсон пусть будет китайским трансом.
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27k
Влад 2 часа назад
"жопа Британии" подошло бы болььше.
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3k
Алексей 2 часа назад
Какая страна - такое и искусство.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Все образы и символы западной повестки впихнули. Сдается господа, это штамп, а не искусство.
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