В Лондоне представили скульптуру, "олицетворяющую дух города"

В 2026 году сей «шедевр» займет свое законное место на четвертом постаменте Трафальгарской площади.
Бронзовую скульптуру работы Чабалалы Селфи назвали Lady in Blue, и она как нельзя лучше символизирует дух Лондона.
Платье молодой англичанки покрыто патинированным синим лазуритом — редким и изысканным пигментом, который использовался с древности и имел глобальное историческое значение для Африки и Ближнего Востока.
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«Она не идол, которому нужно поклоняться, и не историческая фигура, которую нужно увековечивать. Она женщина, шагающая вперед в наше коллективное будущее с амбициями и целеустремленностью. Она лондонка, олицетворяющая дух города и многие себя с ней идентифицируют. Лондон — лучший из возможных домов для такой влиятельной фигуры, как Леди в голубом», — отметила сама автор скульптуры.
Ну тут мы даже спорить не будем, сразу видно — перед нами наследница британской цивилизации. А вот эта зелененькая абстракция рядом с "будущим Лондона", это еще одна работа, которую установят уже в 2028 году.
Скульптура Андры Урсуцы «Без названия» — полый человек в натуральную величину на лошади, закутанный в саван и отлитый из зеленой смолы.
Это же «шедевр», не абы что, а символ истории. Правда, автор не уточняет, какой.
«Моя работа связана с историей; история придает нам смысл, когда мы пытаемся в ней разобраться. Трафальгарская площадь — это место, где множество историй сталкиваются друг с другом в бесконечном противостоянии. Этому никогда не будет конца. Это такая важная и прекрасная случайность».
Кстати, если кому интересно, сейчас на четвертом постаменте Трафальгарской площади красуется работа Самсона Камбалу "Антилопа". Да, два мужика в шляпах это и есть антилопа. Название "Антилопа", как сам автор недавно сказал the Guardian, происходит от того факта, что шляпа одного из мужиков поднимается двумя вершинами, как рога антилопы.
В отличие от черной бабы в синем платье, эти двое в шляпах — реальные исторические личности, баптистский проповедник Джон Чилембве и европейский миссионер Джон Чорли. А до них на несчастном постаменте и вовсе красовалось ЭТО..
Нет, это не белое говно с мухами, а скульптура The End в виде взбитых сливок с огромной вишней и роботообразными насекомыми.
Современное искусство, оно такое...
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Восемь веков их университетам. История государственности с перерывами тянется от Римской империи.
И такие жалкие...
И к стати , правильно говорить не "лондонка" , а " лондонерка".
Ватсончик, что происходит ?