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"Отомщу за Украину!" Сотрудник Ozon набросился на клиента и разорвал ему ухо

"Отомщу за Украину!" Сотрудник Ozon набросился на клиента и разорвал ему ухо

Автор:
27 марта 2024 23:04
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   Украина   клиент   месть   нож   перепалка   пункт выдачи   ухо   
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В Петербурге, на одном из пунктов OZON на Московском проспекте, в ходе перепалки с клиентом, сотрудник схватил канцелярский нож и с криком "Я отомщу тебе за Украину" — повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть.

Как пишет MASH, пострадавший — 46-летний петербуржец Вадим, ранее сдал товар, не дождался возврата денег и пришёл узнать "А где?".

Мужчина перенёс операцию на ноге, поэтому в процессе разговора опёрся на стойку — что сильно разозлило сотрудника пункта выдачи. Когда клиент пересел на табуретку, это озоновцу не понравилось ещё больше.

В результате, прямо в пункте приема началась перепалка, в ходе которой Вадим посоветовал драчуну поехать на СВО и проявить свою маскулинность там, а не в общении с посетителями.

Агрессор схватил канцелярский нож и с криком "Я отомщу тебе за Украину" — повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть.

Результат для клиента пункта приема: сотрясение мозга, синяки по телу и рваная рана на ухе.

Результат для ухмыляющегося лица за стойкой - заявление в полицию и перспектива уголовного дела.

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Метки: OZON   Украина   клиент   месть   нож   перепалка   пункт выдачи   ухо   
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11  комментариев
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407
FlakoBoy 2 часа назад
"Результат для ухмыляющегося лица за стойкой - заявление в полицию и перспектива уголовного дела."
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Можно узнать посему только перспектива? Там и нанесение телесных и поддержка враждебного государства да и на причастность к терроризму этого мстителя за украину тоже проверить не помешает.
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2k
Damvrot Hohlam 15 минут назад
Видно же рыло это умственно отсталый
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Обьяснять ни чего не нужно, там камеры везде все записывают , заявление в полицию.
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22k
Shtoppi 2 часа назад
«Агрессор схватил канцелярский нож и с криком "Я отомщу тебе за Украину" повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть.»
-------
по ходу этот дятел или в дурку присядет, или на зону, но главное чтобы надолго.
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108
Анатолий 2 часа назад
Мне девчёнки всё попадаются. Этого бы сам загасил.
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
В пункты приёма специально е.анутых отбирают? А то одно сообщение за другим
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3
Друг Человека Андрей Иванов 2 часа назад
Ну, если всё было как тут описано, то его сразу же должны в наручниках в отдел увезти. И странно, что бабка за него заступается.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1408 постов (1336 в горячем)
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