"Отомщу за Украину!" Сотрудник Ozon набросился на клиента и разорвал ему ухо

В Петербурге, на одном из пунктов OZON на Московском проспекте, в ходе перепалки с клиентом, сотрудник схватил канцелярский нож и с криком "Я отомщу тебе за Украину" — повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть.
Как пишет MASH, пострадавший — 46-летний петербуржец Вадим, ранее сдал товар, не дождался возврата денег и пришёл узнать "А где?".
Мужчина перенёс операцию на ноге, поэтому в процессе разговора опёрся на стойку — что сильно разозлило сотрудника пункта выдачи. Когда клиент пересел на табуретку, это озоновцу не понравилось ещё больше.
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В результате, прямо в пункте приема началась перепалка, в ходе которой Вадим посоветовал драчуну поехать на СВО и проявить свою маскулинность там, а не в общении с посетителями.
Агрессор схватил канцелярский нож и с криком "Я отомщу тебе за Украину" — повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть.
Результат для клиента пункта приема: сотрясение мозга, синяки по телу и рваная рана на ухе.
Результат для ухмыляющегося лица за стойкой - заявление в полицию и перспектива уголовного дела.
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Можно узнать посему только перспектива? Там и нанесение телесных и поддержка враждебного государства да и на причастность к терроризму этого мстителя за украину тоже проверить не помешает.
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по ходу этот дятел или в дурку присядет, или на зону, но главное чтобы надолго.
Именно сотрудники