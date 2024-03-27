"Отомщу за Украину!" Сотрудник Ozon набросился на клиента и разорвал ему ухо

В результате, прямо в пункте приема началась перепалка, в ходе которой Вадим посоветовал драчуну поехать на СВО и проявить свою маскулинность там, а не в общении с посетителями.

Агрессор схватил канцелярский нож и с криком "Я отомщу тебе за Украину" — повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть.

Результат для клиента пункта приема: сотрясение мозга, синяки по телу и рваная рана на ухе.

Результат для ухмыляющегося лица за стойкой - заявление в полицию и перспектива уголовного дела.