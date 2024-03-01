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Артисты из Украины решили не возвращаться на родину после гастролей в Финляндии

Артисты из Украины решили не возвращаться на родину после гастролей в Финляндии

Автор:
01 марта 2024 09:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Европа   ЛЬвовский театр оперы и балета   Украина   балет   гастроли   невозвращенцы   
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Трое танцовщиков из коллектива Львовской оперы по окончанию турне остались за рубежом.

С 8 по 22 февраля коллектив Львовской оперы гастролировал по Эстонии и Финляндии с постановкой «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. Выступления прошли успешно, но на родину вернулись не все.


Труппа не досчиталась солиста балета Андрея Михалихи, его жены Юлии Михалихи-Рома, а также артиста Богдана Ключника - сообщает RT со ссылкой на украинское агентство УНИАН.





Со страниц официального сайта Львовского театра оперы и балета исчезли их имена, никаких сведений о местонахождении троицы нет. Руководитель PR-отдела Львовской оперы Алина Плахтиенко на вопрос о сбежавших артистах ответила уклончиво:

«По состоянию на сегодняшний день у нас проводится служебное расследование, и все комментарии мы сможем предоставить после его окончания. В этой ситуации нужно очень хорошо разобраться и затем выступить с взвешенным ответом. Пока мы в процессе», - цитирует Плахтиенко РБК со ссылкой на источник.

После завершения гастролей театр должен был давать эту постановку во Львове, но из-за отсутствия сразу трёх артистов спектакли были сорваны. О теперешнем местонахождении танцоров не сообщается. Сами они также не комментируют своё решение.


Кстати, это не первый раз, когда украинцы выезжают в заграничные командировки и не возвращаются назад.


Так, в декабре 2023 года ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий остался в Брюсселе, после завершения саммита ЕС 14-15 декабря. Журналист получил аккредитацию на это мероприятие и решил воспользоваться ситуацией, чтобы остаться в Европу. Перед отъездом Печий подписывал документы об обязательном возвращении на Украину до 22 декабря.

Источник:

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Метки: Европа   ЛЬвовский театр оперы и балета   Украина   балет   гастроли   невозвращенцы   
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14  комментариев
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21k
Shtoppi 2 часа назад
«Артисты из Украины решили не возвращаться на родину после гастролей в Финляндии»
-------
а шо такое? что-то случилось в рейхе, шо каклы в этот концлагерь возвращаться не хотят? там же демократия и свобода, их клоун и его пособники даже на европейских сходняках о том базарят
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26k
Slawa49 15 минут назад
чейто героические потомки бандеры, не спешат под мобилизацию идти защищать бандероштат!
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59k
zloykoyot 17 минут назад
Люди просто не разучились думать. Я понятия не имею сколько народа ходило во львовскую оперу в мирное время, но думаю что сейчас поток зрителей несколько поиссяк. Спрогнозировать, что рано или поздно их тоже пошлют на фронт - не задача из квантовой физики, а вот будет ли возможность выехать за границу в следующий раз - большой вопрос. Вне зависимости от политических взглядов люди хотят жить, а не идти на практически гарантированную смерть.
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8k
Alex Полчаса назад
А-ха-ха, Хохляндия такая демократичная и свободная, что все стремятся свалить из нее любыми путями
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5k
Ухалус Посовиномус 46 минут назад
Хоть тушкой, хоть чучелом, а ехать надо! (С)
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9k
vasilykopkov 56 минут назад
В советское время бывали такие случаи, можно вспомнить, например, Годунова, Нуриева и т.д.
Но "невозвращенцы " в наше время, в эпоху свободного перемещения - это несколько странно. И делает очевидным тот факт, что "свободная" Украина совсем не свободная...
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910
Шурман Час назад
Блин , знал бы хрен бы ему телефон помог отремонтировать , акцента кстати так и не услышал от него .
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26k
Федор 2 часа назад
Господа, обратите внимание - ПОДПИСЫВАЛ ДОКУМЕНТЫ О ВОЗВРАЩЕНИИ!!! Я правильно понимаю что вернулся Советский союз или такие правила в демократичной и толерантной 404 стране?))))
В таком случае им необходимо заложников оставлять на родине, дети или супруга))
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