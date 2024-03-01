«Артисты из Украины решили не возвращаться на родину после гастролей в Финляндии»

Трое танцовщиков из коллектива Львовской оперы по окончанию турне остались за рубежом.
С 8 по 22 февраля коллектив Львовской оперы гастролировал по Эстонии и Финляндии с постановкой «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. Выступления прошли успешно, но на родину вернулись не все.
Труппа не досчиталась солиста балета Андрея Михалихи, его жены Юлии Михалихи-Рома, а также артиста Богдана Ключника - сообщает RT со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
Со страниц официального сайта Львовского театра оперы и балета исчезли их имена, никаких сведений о местонахождении троицы нет. Руководитель PR-отдела Львовской оперы Алина Плахтиенко на вопрос о сбежавших артистах ответила уклончиво:
«По состоянию на сегодняшний день у нас проводится служебное расследование, и все комментарии мы сможем предоставить после его окончания. В этой ситуации нужно очень хорошо разобраться и затем выступить с взвешенным ответом. Пока мы в процессе», - цитирует Плахтиенко РБК со ссылкой на источник.
После завершения гастролей театр должен был давать эту постановку во Львове, но из-за отсутствия сразу трёх артистов спектакли были сорваны. О теперешнем местонахождении танцоров не сообщается. Сами они также не комментируют своё решение.
Кстати, это не первый раз, когда украинцы выезжают в заграничные командировки и не возвращаются назад.
Так, в декабре 2023 года ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий остался в Брюсселе, после завершения саммита ЕС 14-15 декабря. Журналист получил аккредитацию на это мероприятие и решил воспользоваться ситуацией, чтобы остаться в Европу. Перед отъездом Печий подписывал документы об обязательном возвращении на Украину до 22 декабря.
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а шо такое? что-то случилось в рейхе, шо каклы в этот концлагерь возвращаться не хотят? там же демократия и свобода, их клоун и его пособники даже на европейских сходняках о том базарят
Но "невозвращенцы " в наше время, в эпоху свободного перемещения - это несколько странно. И делает очевидным тот факт, что "свободная" Украина совсем не свободная...
В таком случае им необходимо заложников оставлять на родине, дети или супруга))