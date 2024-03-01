«Артисты из Украины решили не возвращаться на родину после гастролей в Финляндии»

С 8 по 22 февраля коллектив Львовской оперы гастролировал по Эстонии и Финляндии с постановкой «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. Выступления прошли успешно, но на родину вернулись не все.





Труппа не досчиталась солиста балета Андрея Михалихи, его жены Юлии Михалихи-Рома, а также артиста Богдана Ключника - сообщает RT со ссылкой на украинское агентство УНИАН.



