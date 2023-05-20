Как один умелец построил нору хоббита у себя во дворе

В 2013 году Эшли Йейтс приступил к необычному проекту: вдохновившись знаменитыми романами Дж. Р. Р. Толкина, он решил построить в своем саду настоящую нору хоббита. Получилось потрясающе уютное местечко, где можно расслабиться, почитать книжку и вдоволь насладиться шумом дождя — берем на заметку!
Вот как выглядела итоговая версия домика-норы, который Йейтс построил на заднем дворе своего дома.
Как признается сам Йейтс в интервью с Bored Panda десять лет спустя, главным вдохновением для проекта для него стала… скука.
«Мне надо было убрать небольшое старое дерево, которое сбрасывало там ветки, и я планировал просто заменить его новым, но после того, как я выкопал дерево, там образовалась довольно внушительная дыра, и, как любой другой относительно разумный человек, я подумал: «Будет гораздо веселее просто продолжать копать…», а дальше я моргнул, и из земли уже вышло прилично так кубических метров. После этого у меня начали наклевываться сразу несколько идей, и в итоге я остановился на норе хоббита. Кажется, тогда как раз только вышел то ли фильм, то ли что-то еще».
Первым делом нужно было выкопать достаточно большую яму, чтобы вместился задуманный интерьер.
Йейтс назвал неожиданный потоп самым запоминающимся моментом за все время работы над проектом: «Пожалуй, откачка галлонов воды из ямы, которую я выкопал для этого проекта, была довольно памятным событием, и это определенно должно было послужить предупреждением, чтобы я не забывал, с чем имею дело, но, кажется, я просто отмахнулся от него с настроем «счастье в неведении» и продолжил работу. Но в конечном итоге я все же извлек урок».
Это определенно замедлило процесс, но в итоге Йейтс успешно справился с ущербом, нанесенным водой.
Следующим этапом был дизайн интерьера и жизненно необходимая для пребывания под землей вещей — вентиляция.
«К сожалению, мату-природа вернула себе хоббитскую нору, — признался Йейтс. — Когда зимой уровень грунтовых вод поднялся, остановить затопление было невозможно, и сооружение поглотило. Я знал, что это неизбежно, уже на полпути, когда столкнулся с наводнением, но я все равно продолжил, поскольку мне было важнее получить готовый проект, а не создать нечто долговечное. В итоге я позволил норе обрушиться и сровнял землю над ней — хотел бы я быть мухой на стене, когда кто-то будет раскапывать это место в далеком будущем..!»
Йейтс признался, что теперь, с высоты своего опыта, даже стыдится этой работы — так много в ней было ошибок. Но проект многому его научил и позволил сделать первый шаг на пути от DIY-энтузиаста к профессионалу своего дела. А это ли не главное!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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