Как один умелец построил нору хоббита у себя во дворе

Как признается сам Йейтс в интервью с Bored Panda десять лет спустя, главным вдохновением для проекта для него стала… скука.

«Мне надо было убрать небольшое старое дерево, которое сбрасывало там ветки, и я планировал просто заменить его новым, но после того, как я выкопал дерево, там образовалась довольно внушительная дыра, и, как любой другой относительно разумный человек, я подумал: «Будет гораздо веселее просто продолжать копать…», а дальше я моргнул, и из земли уже вышло прилично так кубических метров. После этого у меня начали наклевываться сразу несколько идей, и в итоге я остановился на норе хоббита. Кажется, тогда как раз только вышел то ли фильм, то ли что-то еще».