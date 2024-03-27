Российский самолёт вернулся в аэропорт из-за танцевавшего пассажира

Очередной неадекватный пассажир стал причиной переполоха на борту российского самолёта на рейсе из Москвы в Стамбул. Отмечается, что самолёт взлететь не успел, пилоты решили вернуть самолёт с ВПП во время разгона.

Как сообщают очевидцы, во время разгона один из пассажиров вскочил со своего места и принялся танцевать, выкрикивая при этом ругань на английском языке.