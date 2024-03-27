Российский самолёт вернулся в аэропорт из-за танцевавшего пассажира

Самолёт из-за неадекватного танцора простоял в аэропорту два часа.
Очередной неадекватный пассажир стал причиной переполоха на борту российского самолёта на рейсе из Москвы в Стамбул. Отмечается, что самолёт взлететь не успел, пилоты решили вернуть самолёт с ВПП во время разгона.
Как сообщают очевидцы, во время разгона один из пассажиров вскочил со своего места и принялся танцевать, выкрикивая при этом ругань на английском языке.
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Успокоить неадекватного пассажира не удалось, поэтому на борт вызвали полицейских, которые задержали и танцора, и двух его спутниц. Самолёт в итоге вылетел в Стамбул лишь спустя 2 часа.
По словам пассажиров, признаки
наркотического опьянения неадекватного поведения у задержанного мужчины наблюдались ещё на стойке регистрации во Внуково — тот громко слушал музыку из телефона и выкрикивал нечленораздельные фразы. Поэтому они не совсем понимают, почему мужчину пустили на борт. Какое наказание грозит дебоширу пока неизвестно.
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