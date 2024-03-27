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Российский самолёт вернулся в аэропорт из-за танцевавшего пассажира

Российский самолёт вернулся в аэропорт из-за танцевавшего пассажира

Автор:
27 марта 2024 16:03
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Танцы   аэропорт   внуково   дебош   задержание   самолёт   
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Самолёт из-за неадекватного танцора простоял в аэропорту два часа.

Очередной неадекватный пассажир стал причиной переполоха на борту российского самолёта на рейсе из Москвы в Стамбул. Отмечается, что самолёт взлететь не успел, пилоты решили вернуть самолёт с ВПП во время разгона.

Как сообщают очевидцы, во время разгона один из пассажиров вскочил со своего места и принялся танцевать, выкрикивая при этом ругань на английском языке.

Успокоить неадекватного пассажира не удалось, поэтому на борт вызвали полицейских, которые задержали и танцора, и двух его спутниц. Самолёт в итоге вылетел в Стамбул лишь спустя 2 часа.


По словам пассажиров, признаки наркотического опьянения неадекватного поведения у задержанного мужчины наблюдались ещё на стойке регистрации во Внуково — тот громко слушал музыку из телефона и выкрикивал нечленораздельные фразы. Поэтому они не совсем понимают, почему мужчину пустили на борт. Какое наказание грозит дебоширу пока неизвестно.

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Метки: Видео   Танцы   аэропорт   внуково   дебош   задержание   самолёт   
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5  комментариев
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18k
MarkovAlexandr Час назад
Была аналогичная ситуация, вылетали из Калининграда, мужик был явно неадекватный, а в самолете наглухо вырубился. Почему таких пускают на посадку, я не понимаю.
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2k
Димыч 9 минут назад
На днях ехал домой на электричке. Вот такой же бегал по вагону. Только ещё пассажиров за одежду хватал попутно и плюхался в кресло рядом. Вызвали охрану.
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22k
alexis 56 минут назад
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96k
Доктор Джонс 57 минут назад
Теперь вопросы к службе авиационной безопасности посыпятся как червячки...
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Burzum
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Лесник
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