Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру

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Такое умение кажется лёгким только на первый взгляд. 10 из 10 неподготовленных граждан такой тест провалят.
Но только не котики. Талант подкрадываться быстро, незаметно и совершенно бесшумно надёжно вшит в геном пушистых. И при необходимости котик легко подберётся к потенциально (даже не особенно нужной) добыче, займёт пост наблюдения, сольётся с обстановкой и даже обучит этому уникальному навыку хозяина. Если захочет, конечно.
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Метки: Животное кот котик крадущийся навык охота подкрадываться поза умение фото
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