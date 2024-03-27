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Сообщество Без кота и жизнь не та 2194 поста • 509 подписчиков подписаться
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Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру

Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру

Автор:
27 марта 2024 15:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   кот   котик   крадущийся   навык   охота   подкрадываться   поза   умение   фото   
1162
25

Такое умение кажется лёгким только на первый взгляд. 10 из 10 неподготовленных граждан такой тест провалят.

Но только не котики. Талант подкрадываться быстро, незаметно и совершенно бесшумно надёжно вшит в геном пушистых. И при необходимости котик легко подберётся к потенциально (даже не особенно нужной) добыче, займёт пост наблюдения, сольётся с обстановкой и даже обучит этому уникальному навыку хозяина. Если захочет, конечно.

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Метки: Животное   кот   котик   крадущийся   навык   охота   подкрадываться   поза   умение   фото   
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21k
Александр 2 часа назад
Ну и результат подкрадывания, Муся
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Ivan 11 минут назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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