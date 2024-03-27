Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру

Но только не котики. Талант подкрадываться быстро, незаметно и совершенно бесшумно надёжно вшит в геном пушистых. И при необходимости котик легко подберётся к потенциально (даже не особенно нужной) добыче, займёт пост наблюдения, сольётся с обстановкой и даже обучит этому уникальному навыку хозяина. Если захочет, конечно.