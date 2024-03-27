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5 детей-актеров, которые выросли и подали в суд на собственных родителей

5 детей-актеров, которые выросли и подали в суд на собственных родителей

Автор:
27 марта 2024 10:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Суд   актеры   детство   знаменитости   родители   съемка   
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К детям-актерам зрители относятся с особым умилением, ведь юные знаменитости легко покоряют публику своей непосредственностью и искренностью.

Однако ранняя слава становится серьезным испытанием, как для начинающего артиста, так и для его близких. Большая нагрузка, стрессы еще не самое страшное, с чем ребенку приходится сталкиваться. Крупные гонорары кружат голову родителям юных талантов. Подстрекаемые алчностью, они тайком воруют деньги своих чад и стараются извлечь максимум выгоды из их популярности.


Дрю Бэрримор

Звезда «Ангелов Чарли» происходит из актерской династии.

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Так что с миром кино малышка была знакома буквально с пеленок. Свою первую большую роль девочка сыграла в 7 лет в фильме «Инопланетянин». Участие в проекте сделало Дрю узнаваемой, чем и воспользовалась ее семья.

Для родителей дочь стала живым пропуском на всевозможные гламурные тусовки. Девочка очень рано начала посещать ночные клубы и закрытые актерские вечеринки.

Дурной пример взрослых и недетский образ жизни не принес Бэрримор ничего хорошего. В 9 лет она начала употреблять наркотики и алкоголь, а в 13 уже попала в клинику на реабилитацию.

Мать Дрю никогда всерьез не пыталась помочь ей, продолжая пользоваться плодами славы дочери. После лечения в клинике 14-летняя Дрю поняла, что ей необходимо как можно скорее изолироваться от матери. Девочка подала на родительницу в суд и начала жить самостоятельно. Впоследствии она смогла стать успешной актрисой, справилась с зависимостью, но вот испорченного детства ей никто не вернет.

Во взрослом Калкине с трудом можно узнать озорного обаяшку Кевина из культовой комедии «Один дома». Талантливый мальчик влюбил в себя всю Америку и продюсеры не скупились на гонорары. За съемки он получал миллионные гонорары.

Но однажды его родители решили развестись. Это стало причиной громкого скандала и грязной борьбы за деньги сына. Супруги начали судиться за опеку над детьми (в семье еще есть два сына и дочь), но больше всего их интересовал Маколей. Тот из родителей, кто получил бы право опеки над ним и должность менеджера, имел бы и 15% прибыли с каждого актерского гонорара. Никто даже и не подумал, как эта грязная тяжба скажется на детской психике.

В итоге Крис Калкин, не получив желаемого, подал встречный иск, отозвав свое согласие на съемки сыновей. Это был серьезный удар по карьере Маколея. ведь тогда ему было всего 15 лет, и он не мог сам заключать контракты. Юноша подал на родителей в суд и отказался от их опеки.

В 2003 году Калкин вновь вернулся к съемкам в кино, но теперь уже преимущественно в формате сериалов, а также занялся музыкой. Но восстановить былую популярность Маколей уже не смог. Зато стал звездой скандальных хроник в связи с попыткой суицида и героиновой зависимостью.

Кори Фельдман

Кори снялся в таких известных проектах как «Гремлины», «Балбесы», «Пропащие ребята» и многие другие. Гонорары юного актера были совсем недетские и контролировали их родители.

Однако в 14 лет Фельдман получил неприятный сюрприз: на его счетах не было честно заработанных миллионов долларов. Сумма оказалась намного скромнее – всего 40 000. Именно столько оставили ему собственные родители. Долгие годы они имели неограниченный доступ к финансам сына и распоряжались ими, ни в чем себе не отказывая.

Фельдман подал в суд на родителей, обвинив их в эксплуатации собственного ребенка. Его отец потребовал выплатить ему оставшиеся на счету деньги. Для Кори это означало полное разорение. Мать также бурно отреагировала на разоблачение и полностью отрицала все обвинения. Предательство близких стало тяжелым ударом для молодого человека. У него появились проблемы с наркотиками.

Фельдману удалось удержаться на плаву и не потерять карьеру полностью. Параллельно он даже занялся музыкой. Сегодня актер продолжает сниматься в кино, но в гораздо более скромных проектах и не с такими высокими гонорарами, как в детстве.

Детство звезды сериалов «Сплетница» и «Закон и порядок» не было безоблачным. Девочка родилась в тюрьме, так как ее мать была осуждена за контрабанду марихуаны. Раннее детство Лейтон прошло во Флориде, в доме бабушки и дедушки. Когда родительница вышла из тюрьмы, то нашла себе более выгодный источник дохода – эксплуатацию красоты юной Лейтон.

По настоянию матери дочь пошла в модельный бизнес, а позже стала появляться на телевидении. С 13 лет девочка стала фактически единственной кормилицей для всей семьи. Когда карьера мисс Мистер пошла в гору, она вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес. Здесь Констанс окунулась в роскошную жизнь, выманивая у дочери деньги для лечения младшего брата. Лейтон вначале ничего не заподозрила, но вскоре обман раскрылся. Чтобы обелить себя горе-мать заявила, что у нее с дочерью есть контракт на получение ежемесячного содержания в размере 10 000 долларов. Никакого письменного документа не существовало.

Мистер подала на мать в суд за мошенничество, а также взяла на себя опекунство над старшим братом, который действительно нуждался в лечении. Актриса выиграла процесс и навсегда вычеркнула мать из своей жизни.

Ариэль Уинтер

С ранних лет девочка снималась в рекламных роликах, а также эпизодических ролях в ситкомах и сериалах. Наиболее известна зрителям по ролям в проектах «Один пропущенный звонок» и «Американская семейка».

Карьера юной актрисы не всегда складывалась гладко из-за деспотичной матери, которая стремилась контролировать не только дочь, но и весь съемочный процесс. Дома Ариэль также жилось несладко. Ее мать, Крис Уокманн, маниакально следила за весом девочки, постоянно унижала ее и даже поднимала руку.

С 14 лет Уинтер судилась с родительницей, чтобы избавиться от ее опеки. В итоге временным, а затем и постоянным опекуном девочки стала ее старшая сестра Шанель Грей. Сегодня Ариэль уже 26 лет. Она продолжает заниматься любимым делом, не переставая благодарить старшую сестру за поддержку. Об отношениях с матерью говорит мало, стараясь не вспоминать о непростом детстве.

Ранняя слава и высокие гонорары – еще не залог счастья. Герои нашей статьи заплатили за это очень высокую цену. Знаменитости всегда в поле зрения всевозможных аферистов и мошенников. Но настоящая трагедия разыгрывается, когда родители бесчестно наживаются на собственных детях. Это накладывает неизгладимый отпечаток на психику и может испортить всю жизнь. Хорошо, что этим актерам удалось защитить себя в суде и начать новую жизнь.

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Метки: Суд   актеры   детство   знаменитости   родители   съемка   
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