5 детей-актеров, которые выросли и подали в суд на собственных родителей

В 2003 году Калкин вновь вернулся к съемкам в кино, но теперь уже преимущественно в формате сериалов, а также занялся музыкой. Но восстановить былую популярность Маколей уже не смог. Зато стал звездой скандальных хроник в связи с попыткой суицида и героиновой зависимостью.

Кори Фельдман

Кори снялся в таких известных проектах как «Гремлины», «Балбесы», «Пропащие ребята» и многие другие. Гонорары юного актера были совсем недетские и контролировали их родители.