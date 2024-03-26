Котики-огородники

1009
25
Первый весенний месяц медленно, но верно близится к своему завершению. А у дачников и огородников уже вовсю кипит работа. Надо посадочный материал подготовить, землю обработать, инструменты обновить, пестициды и удобрения прикупить.
Забот полон рот. Но это не беда, если есть надёжные помощники. Которые знают об огороде всё и даже немного больше и всегда укажут на недочёты и ошибки.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Территория котоазарта и правдивых предсказаний
- Этот чудесный подводный мир
- Цветы, которые всегда с тобой
- Древолаз: профессия и призвание
- Молчание – золото
Новости партнёров
реклама