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Сообщество Без кота и жизнь не та 2188 постов • 509 подписчиков подписаться
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Котики-огородники

Котики-огородники

Автор:
26 марта 2024 16:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Земля   дача   дачник   забота   кот   котик   огород   огородник   подготовка   фото   
1009
25

Первый весенний месяц медленно, но верно близится к своему завершению. А у дачников и огородников уже вовсю кипит работа. Надо посадочный материал подготовить, землю обработать, инструменты обновить, пестициды и удобрения прикупить.

Забот полон рот. Но это не беда, если есть надёжные помощники. Которые знают об огороде всё и даже немного больше и всегда укажут на недочёты и ошибки.

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Метки: Земля   дача   дачник   забота   кот   котик   огород   огородник   подготовка   фото   
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1  комментарий
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Евгений Бобр 23 минуты назад
Котики посланы нам с небес)))
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2287 постов (2023 в горячем)

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