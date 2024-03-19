Древолаз: профессия и призвание

В общем-то, на деревьях котикам делать особенно нечего. Шансы поймать птичку невелики, а место отдыха среди ветвей не самое удобное. Хотя у шерстяных товарищей может быть своё мнение по этому поводу. Они несут вахту, наблюдают или ищут укромное место, чтобы отдохнуть от беспокойных будней и прилипчивых людей.