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Древолаз: профессия и призвание

Древолаз: профессия и призвание

Автор:
19 марта 2024 15:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Дерево   Панорама   вид   кот   котик   лезет   обзор   ствол   фото   
753
25

Когда что-то делать нельзя, но очень хочется, то в виде исключения можно позволить себе эту слабость.

В общем-то, на деревьях котикам делать особенно нечего. Шансы поймать птичку невелики, а место отдыха среди ветвей не самое удобное. Хотя у шерстяных товарищей может быть своё мнение по этому поводу. Они несут вахту, наблюдают или ищут укромное место, чтобы отдохнуть от беспокойных будней и прилипчивых людей.

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Метки: Дерево   Панорама   вид   кот   котик   лезет   обзор   ствол   фото   
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6  комментариев
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7k
S__D 48 минут назад
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7k
Евгений Д 9 минут назад
Залазят то они быстро и классно.
Самое главное котам научиться спускаться.
Поскольку головой вперед они не могут и они должны понять как лапами перебирать и когти убирать
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Очень странная белка. :-)
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1k
САР 41 минуту назад
21. Из гнезда выпал?
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7k
S__D 49 минут назад
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"На дерево захочешь - не так раскорячишься (почти(с) )"
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S__D 50 минут назад
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Коты прилетели
.
Не-а. Вот
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