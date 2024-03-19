Древолаз: профессия и призвание

753
25
Когда что-то делать нельзя, но очень хочется, то в виде исключения можно позволить себе эту слабость.
В общем-то, на деревьях котикам делать особенно нечего. Шансы поймать птичку невелики, а место отдыха среди ветвей не самое удобное. Хотя у шерстяных товарищей может быть своё мнение по этому поводу. Они несут вахту, наблюдают или ищут укромное место, чтобы отдохнуть от беспокойных будней и прилипчивых людей.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Территория котоазарта и правдивых предсказаний
- Цветы, которые всегда с тобой
- Молчание – золото
- Этот чудесный подводный мир
- Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек
Новости партнёров
реклама
Самое главное котам научиться спускаться.
Поскольку головой вперед они не могут и они должны понять как лапами перебирать и когти убирать
.
Не-а. Вот