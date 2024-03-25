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Сообщество Без кота и жизнь не та 2181 пост • 508 подписчиков подписаться
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Неочевидная функция штор

Неочевидная функция штор

Автор:
25 марта 2024 15:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Юмор   баловство   дом   занавески   интерьер   кот   котик   фото   штора   
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Шторы и занавески – это не самая заметная, но очень важная часть интерьера. С их помощью можно украсить окна, спрятать личную жизнь от любопытных глаз, зонировать пространство и, конечно, создать уют.

Но не только этими функциями славны декоративные занавеси. По ним можно лазить, на них можно кататься, меняя вид и эстетические характеристики. С этим на ура справляются хвостатые акробаты-дизайнеры, которые знают толк в быстром, ловком и креативном декорировании штор.

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Метки: Животное   Юмор   баловство   дом   занавески   интерьер   кот   котик   фото   штора   
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hairov 36 минут назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2283 поста (2019 в горячем)

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