Неочевидная функция штор

666
25
Шторы и занавески – это не самая заметная, но очень важная часть интерьера. С их помощью можно украсить окна, спрятать личную жизнь от любопытных глаз, зонировать пространство и, конечно, создать уют.
Но не только этими функциями славны декоративные занавеси. По ним можно лазить, на них можно кататься, меняя вид и эстетические характеристики. С этим на ура справляются хвостатые акробаты-дизайнеры, которые знают толк в быстром, ловком и креативном декорировании штор.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Особенное приветствие
- Этот чудесный подводный мир
- Территория котоазарта и правдивых предсказаний
- Цветы, которые всегда с тобой
- Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек
Новости партнёров